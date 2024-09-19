Bir cinsel ilişki rezaleti daha! Bu kez tarihi mekanı adres seçtiler - Son Dakika
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3.Sayfa

Bir cinsel ilişki rezaleti daha! Bu kez tarihi mekanı adres seçtiler

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Son dönemlerde kamuya açık alanlarda çekilen cinsel ilişki görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın tarihi Tophane Mahallesi'ndeki kalenin dibinde bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görüldü. O anlar başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

19.09.2024 14:32
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İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da kamuya açık alanlarda cinsel ilişkiye girenlerin görüntüleri büyük tepki çekmişti. Benzer bir olay bu kez Bursa'da yaşandı.

Tarihi Tophane Mahallesi'ndeki kalenin dibinde bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde bir çiftin ilişkiye girdiği görüldü. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Bir cinsel ilişki rezaleti daha! Bu kez tarihi mekanı adres seçtiler

Güvenlik, Tophane, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bir cinsel ilişki rezaleti daha! Bu kez tarihi mekanı adres seçtiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Emin Erol:
    ya bırakın insanları rahat etsinler 19 54 Yanıtla
  • fatih yılmaz:
    sokak hayvanlarini degil belediye bunlari lutfen toplasın sokaklardan 62 6 Yanıtla
  • sait turk:
    yahu hiç dikkat eden oldumu? birşey yapıldığı zaman peş,peşe aynı olaylar meydana geliyor! uçakta arıza çıkaran bir genç ardından başkaları, cinsel ilişki yapan birileri ardından tekrar başka yerde devam ediyor??? 42 3 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    Milleti bi rahat bırakın da ihtiyacını karşılasın. Bu gayet doğal bir şey 2 16 Yanıtla
  • Dogan Asi:
    ne oluyor bu insanlara şaşırmışlar yazık be yazık utaninnnnnnn 7 0 Yanıtla
  • McA !:
    ya bırakın insanları nerde ciftlesiyorsa ciftlessin, Oteller pahalı gidecek yerleri yok belki de biraz anlayış lütfen 3 3 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Offf ne koyuyor be 0 0 Yanıtla
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