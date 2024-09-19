Bir cinsel ilişki rezaleti daha! Bu kez tarihi mekanı adres seçtiler

3.Sayfa

Aksaray\'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü

İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da kamuya açık alanlarda cinsel ilişkiye girenlerin görüntüleri büyük tepki çekmişti. Benzer bir olay bu kez Bursa'da yaşandı.

Tarihi Tophane Mahallesi'ndeki kalenin dibinde bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde bir çiftin ilişkiye girdiği görüldü. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.