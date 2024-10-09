Bir çocuk istismarı daha! Oğluna kadın kıyafetleri giydirip erkeklerle görüştürüyormuş - Son Dakika
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Bir çocuk istismarı daha! Oğluna kadın kıyafetleri giydirip erkeklerle görüştürüyormuş

Bir çocuk istismarı daha! Oğluna kadın kıyafetleri giydirip erkeklerle görüştürüyormuş

Son dönemlerde artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarları haberlerine bir yenisi eklendi. Esra Erol'un programına katılan bir anne, oğlunun maruz kaldığı istismara dair dehşet verici fotoğrafları izleyicilere göstererek, bu acı olayın peşini bırakmayacağını vurguladı.

09.10.2024 11:15
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Esra Erol'a katılan Esra Hanım, velayeti babasında olan 12 yaşındaki oğlunun cinsiyet algısıyla oynandığını iddia ederek skandal iddialar ve görüntülerle yardım istedi. Esra, eski eşi Alper Gümüş'ten ayrıldıktan sonra, mevcut eşi Selin'in kendisini arayarak, "Senin çocuğun iyi durumda değil, bu çocuğu acil kurtar" dediğini aktardı.

BELİNE YAZMA BAĞLATIP OYNATIYOR

Anne Esra, çocuğuna kadın kıyafetleri giydirilip, makyajlı ve ojeli hallerinin eski eşi Alper Gümüş'ün imam nikahlı eşi Selin tarafından gönderildiğini açıkladı. Hayatının şokunu yaşayan Esra, "Babaannesi küçük yaşta alıştırmıştır. Kadın hareketleri yaptırıyor. Beline yazma bağlayıp oynatıyor," diyerek çocuğunun yaşadığı durumu gözler önüne serdi.

Babanın bu duruma umursamaz bir tavırla yaklaştığını belirten Esra, çocuğunun bu hallerine izin verildiğini ifade etti. Bu çarpıcı iddialar, izleyicileri derinden etkileyerek, çocuk istismarı ve cinsiyet algısı konularında önemli bir tartışma başlattı. Esra Hanım, çocuğunun acil olarak kurtarılması gerektiğini vurgulayarak, yetkililere seslendi.

Esra Erol, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bir çocuk istismarı daha! Oğluna kadın kıyafetleri giydirip erkeklerle görüştürüyormuş - Son Dakika

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