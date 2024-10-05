Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi - Son Dakika
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Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi

Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy\'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi

Ünlü rapçi P Diddy, ciddi cinsel istismar iddialarıyla karşı karşıya. Avukat Tony Buzbee, Diddy'nin 20 yıl boyunca çok sayıda kişiye cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. En çarpıcı iddia, 15 yaşında bir kızın uyuşturulup tecavüze uğratıldığı. Diddy'nin avukatı tüm suçlamaları reddetti. Bu iddialar, rapçinin çete suçu ve seks ticareti suçlamalarıyla iddianame hazırlanmasının ardından geldi. 120 kişinin dava açmaya hazırlandığı belirtiliyor. Olay, müzik dünyasını sarstı.

05.10.2024 10:16
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Amerikalı ünlü repçi Sean 'P Diddy' Combs, son günlerde ciddi suçlamalarla gündeme geldi. Avukat Tony Buzbee, düzenlediği basın toplantısında, Diddy'nin çok sayıda kişiye karşı cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

54 yaşındaki müzisyene karşı 120 kişinin dava açmaya hazırlandığı belirtiliyor. İddialar arasında en çarpıcı olanı, 15 yaşındaki bir kızın uyuşturulup tecavüze uğradığı yönünde. Buzbee'ye göre, genç kız New York'taki bir partiye götürülmüş ve orada Diddy'nin de bulunduğu bir odada birden fazla kişi tarafından istismara uğramış.

Avukat, başka bir olayda 20 yaşındaki bir kadının da benzer şekilde mağdur edildiğini öne sürdü. İddiaya göre, kadın partide bir içki içtikten sonra bilincini kaybetmiş ve hastaneye kaldırıldığında kanında kokain ve at sakinleştiricisi bulunmuş.

Buzbee, Diddy'nin mağdurlarını uyuşturmak için "Xylazine" adı verilen bir at sakinleştiricisi kullandığını iddia ediyor. İddia edilen olayların 2000'li ve 2010'lu yıllarda, 20 yıllık bir süreçte gerçekleştiği belirtiliyor.

Diddy'nin avukatı Erica Wolff ise tüm bu iddiaları reddetti. Wolff, müvekkilinin masumiyetini mahkemede kanıtlayacağını ve kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu savundu.

Bu iddialar, Diddy'nin geçtiğimiz günlerde çete suçu, seks ticareti ve fuhuş amaçlı taşımacılık gibi suçlamalarla iddianame hazırlanmasının ardından geldi. Repçi, mahkemede suçsuz olduğunu beyan etti.

Amerikan müzik ve eğlence dünyasını sarsan bu iddialar, ünlülerin karanlık dünyasına ışık tutarken, toplumda cinsel istismar konusundaki farkındalığı da artırıyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni gelişmeler bekleniyor.

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Son Dakika 3.Sayfa Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi - Son Dakika
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