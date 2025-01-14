Bir kadın ve erkek arasında trafikte yaşanan tartışma kavgaya döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bir kadın ve erkek arasında trafikte yaşanan tartışma kavgaya döndü

Geniş Video İzle

Ohio'nun Toledo kentinde yaşanan bir yol öfkesi olayı sosyal medyada viral oldu. Bir kadın sürücü ve erkek yolcu arasında çıkan tartışma şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kadın sürücü, diğer aracın yolcusuna saldırdı ve erkek yolcu, kendisine vuran kadını belinden kavrayıp yola fırlattı. Toledo Polis Departmanı, taraflardan resmi şikayet gelmediği için soruşturma başlatılmadığını belirtti.

14.01.2025 14:24  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ohio'nun Toledo kentinde yaşanan yol öfkesi olayı, sosyal medyada viral oldu. 4 Ocak sabahı yaşanan olayda, bir kadın sürücü ile erkek yolcu arasındaki tartışma şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Olay kameralara yansıyan görüntülerde, mavi renkli Ford marka aracını aniden durduran kadın sürücü, arkasından gelen kırmızı aracın yolcusuna saldırdı. "Arabadan çık!" diye bağırarak karşı araçtan inen pijamalı erkek yolcunun üzerine yürüyen kadın, tehditkar tavırlar sergiledi.

Görüntülerde, erkek yolcunun durumu sakinleştirmeye çalıştığı, ancak kadının yüzüne yumruk atması üzerine karşılık verdiği görülüyor. Erkek yolcu, kendisine vuran kadını belinden kavrayıp güreş oyunu gibi buzlu yola fırlattı.

Toledo Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, taraflardan resmi şikayet gelmediği için soruşturma başlatılmadığı belirtildi. Polis memuru Prince Flores, "Trafikte öfkeyle hareket etmek tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Agresif sürücülerle karşılaştığınızda güvenli bir şekilde uzaklaşmaya çalışın" uyarısında bulundu.

Yerel medya kaynaklarına göre, kavga öncesinde iki aracın birbirine çarptığı ve bunun üzerine tartışmanın başladığı belirtildi. Olayda ciddi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Bir kadın ve erkek arasında trafikte yaşanan tartışma kavgaya döndü
Bir kadın ve erkek arasında trafikte yaşanan tartışma kavgaya döndü
Bir kadın ve erkek arasında trafikte yaşanan tartışma kavgaya döndü
Bir kadın ve erkek arasında trafikte yaşanan tartışma kavgaya döndü
Bir kadın ve erkek arasında trafikte yaşanan tartışma kavgaya döndü

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bir kadın ve erkek arasında trafikte yaşanan tartışma kavgaya döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • stanciu george:
    kısa ve net hak etmıs 80 1 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Haklı olsan bile vurmaya hakkın yok. Ondan sonra İşte böyle hakkını verirler. 72 2 Yanıtla
  • İlhami Koçsedir:
    Haketti ama. kuyruğu kıstırdı gidiyor 40 0 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Kadında yerden kalkarken yaşadığı rahatlamayı çok net görebildim. 30 1 Yanıtla
  • monşer null:
    bu haberi bekliyorduk 31 0 Yanıtla
    Bir rüya null:
    ben hakkaten bekliyodum haberlerde o yere vurma sahnesi buzluydu su an acaip rahatladim 1 0
  • Mehmet Erol Yüksel:
    telodo da yasanan kavgayi cok merak etmistik super bir habercilik olayi 25 1 Yanıtla
  • Ufuk Yılmaz:
    Ayı gibiydin giderken , ahh gülüm oldun penguen dönerken ?? 20 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    bağıran kadın dayağı yiyince süt dökmüş kedi gibi gibi kaldı hadi bagirsana yinee 19 1 Yanıtla
  • Engin Engo:
    hak etmiş. 18 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:09:42. #1.13#
SON DAKİKA: Bir kadın ve erkek arasında trafikte yaşanan tartışma kavgaya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.