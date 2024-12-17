Bir kadının boşandıktan sonraki inanılmaz değişimi

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Bir kadının fiziksel değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşinden ayrılan kadının boşanmanın ardından yaşadığı değişim yüz binlerce kez izlendi.

Boşanmadan önce ayna karşısındaki görüntüsünü, "Evli, mutsuz fiziken ruhen mutsuz kadınken..." notunu ekleyerek paylaşan kadın, boşandıktan sonra yine aynanın karşısına geçerek bu kez, "Boşanmış, sağlıklı bedenen ve ruhen mutlu kadın" notuyla poz verdi.

İZLEYENLER ŞAŞIRDI

İki görüntü arasındaki fark izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kaybettiğine bir de dön bak istedim" yorumunu ekledi. Bir başka kullanıcısı ise, "Gerçek bir dönüşüm. Hem ruhen hem de fiziken" yorumunu yaptı.