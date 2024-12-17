Bir kadının boşandıktan sonraki inanılmaz değişimi - Son Dakika
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Bir kadının boşandıktan sonraki inanılmaz değişimi

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Bir kadının boşandıktan sonraki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Fiziksel değişim sürecini paylaşan kadının gönderisine "Ne kaybettiğine bir de dön bak istedim" gibi yorumlar yapıldı.

17.12.2024 14:12  Güncelleme: 15:18
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Bir kadının fiziksel değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşinden ayrılan kadının boşanmanın ardından yaşadığı değişim yüz binlerce kez izlendi.

Boşanmadan önce ayna karşısındaki görüntüsünü, "Evli, mutsuz fiziken ruhen mutsuz kadınken..." notunu ekleyerek paylaşan kadın, boşandıktan sonra yine aynanın karşısına geçerek bu kez, "Boşanmış, sağlıklı bedenen ve ruhen mutlu kadın" notuyla poz verdi.

Bir kadının boşandıktan sonraki inanılmaz değişimi

İZLEYENLER ŞAŞIRDI

İki görüntü arasındaki fark izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kaybettiğine bir de dön bak istedim" yorumunu ekledi. Bir başka kullanıcısı ise, "Gerçek bir dönüşüm. Hem ruhen hem de fiziken" yorumunu yaptı.

Bir kadının boşandıktan sonraki inanılmaz değişimi

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Son Dakika 3.Sayfa Bir kadının boşandıktan sonraki inanılmaz değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Gokcen Haan:
    boşanmayı güzel bir şey gibi gösteren ve evliliği kötüleyen bi haber olmuş 87 1 Yanıtla
  • sedat celik:
    evliyken neden bakmamış kendine sonra bakan demekki… 56 1 Yanıtla
  • h kılıç:
    iyi güzel de boşanmadan önce niye yapmadın bunları sana engel olan mı vardı acaba merak ediyorum 47 1 Yanıtla
  • Hilmi aytürk:
    yeni arabalar geldi fotosu 25 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    grospu olmuş resmen 19 4 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    herkes öyle değil.boşanmak istemeyen milyarlar var dünyada çoluk çocuklu.ironi nadiren böyle 14 0 Yanıtla
  • Alparslan:
    karı gobegiyle evliymis bosaninca göbek gitmiş?? 9 1 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    daha neler neler olacak...kadınların özenti takintisindan. erkeklerin hayatları sönecek malesef 8 1 Yanıtla
  • yalnız Adam:
    Birileri bunları parlatarak topluma sağlam ayar çekiyor! Evliyken niye yapmadın bunu soran yok! Çünkü huzur boşanmada gösterilmesi lazım boşan mutlu ol evlen mutsuz ol yok yav 6 1 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    bizene admin bundan hayırdır 4 0 Yanıtla
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