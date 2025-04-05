Bir kentimizi karıştıran olay! Ayağı kırılan koynunu tedavi ettirmek için acile getirdi - Son Dakika
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3.Sayfa

Bir kentimizi karıştıran olay! Ayağı kırılan koynunu tedavi ettirmek için acile getirdi

Bir kentimizi karıştıran olay! Ayağı kırılan koynunu tedavi ettirmek için acile getirdi

Karaman'da bir vatandaş ayağı kırılan koyununu Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürerek tedavi ettirdi. Kentte büyük yankı uyandıran olaya Karaman Veteriner Hekimleri Odası sert tepki gösterdi.

05.04.2025 16:08
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Karaman'da yaşanan sıra dışı olay, hem hastane personelini hem de vatandaşları şaşkına çevirdi. Ayağı kırılan koyununu Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getiren bir vatandaşın görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MÜDAHALE ETTİ

lay dün akşam saatlerinde yaşandı. Koyununun ayağının kırıldığını fark eden duyarlı vatandaş, hayvanına yardım edebilmek için çareyi hastaneye gitmekte buldu. Koyununu kucağında taşıyarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gelen vatandaş, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Kısa süreli şaşkınlığın ardından sağlık çalışanları ayağı kırık koyunu tedavi etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar ise olan biteni şaşkınlıkla izledi.

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI'NDAN TEPKİ

Yaşananların ardından Karaman Veteriner Hekimleri Odası yazılı bir açıklama yaptı. Oda Başkanı Ümit Çağlıyan hastane personelinin vatandaşı veteriner hekime yönlendirmesi gerekirken, koyunun röntgen odasında görüntülenmesi ve tıbbi müdahaleye kalkışılmasını sert bir dille eleştirdi. Çağlıyan açıklamasında, "İlimizde yeterli sayıda veteriner hekim varken, uzmanı olmadıkları bir alanda müdahale etmek, hastaneye gelen binlerce vatandaşın sağlığını hiçe saymaktır" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika 3.Sayfa Bir kentimizi karıştıran olay! Ayağı kırılan koynunu tedavi ettirmek için acile getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • 2025Nisre.:
    Karaman'ın ın koyunu sonra çıkar oyunu 54 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Sen sonuca odaklan yürü git işine dememişler ellerinden geleni yapıp tedavi etmişler Allah razı olsun. Veterinerler de az değil 3 tane sokaktan sahiplendiğim kedilerim var 2 ayda bir iç dış parazit için 3000 lira ödüyorum maması kumu ayrı %20 KDV si de var o apayrı bir konu. 40 2 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu:
    Keskn Akplidir:) 16 15 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    onun da canı yok mu? elin surilerine bakacağına yurdumun keçisine baksınlar bari. gocunmayın. 21 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Koyun dediğin AKP'li olur. 11 16 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Kızma Baytar başı 14 2 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Koyunu götüren adam da hastane personeli de duyarlı ve yardımsever davranmış .Ödullendirilmesi gerekir.O anki panikle ne yapacağını bilememistir adam Belki parası yoktur belki arabası yağmurlu havada acı çeken hayvana yardım etmek istemiş adam da hastane de 12 2 Yanıtla
  • oktay sayar:
    koyun önemli gelecek bayramda kesilecek :) 7 2 Yanıtla
  • 315701:
    Çakma CHP liler dolmuş buraya. 3 4 Yanıtla
  • Tolga Knight:
    bide kelimeleri doğru yazabilen editör 4 0 Yanıtla
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