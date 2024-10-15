Elazığ'da iki aile arasında çıkan kavgada, bir tarafta erkekler diğer tarafta kadınlar birbirine girdi. Araya giren vatandaşları kavgayı güçlükle ayırdı.
Olay, merkez Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, yabancı uyruklu iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada kadınlar saç baş birbirine girerken diğer bir köşede ise erkekler kavgaya tutuştu. Hem kadınların hem de erkeklerin kavgası, araya giren vatandaşlar tarafından sonlandırıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kimse ne olduğunu anlamadı, bir köşede kadınlar diğer köşede erkekler birbirine girdi - Son Dakika
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