TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı

TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada eşiyle tartışmaya başlayan kadın, yayın açıkken şiddete maruz kaldı. Olay sırasında adam kadının boğazına yapışarak ensesinden sıkmaya başladı.

ÇAREYİ KAFA ATMAKTA BULDU

Canının acıdığını söyleyerek adama bırakması için yalvaran kadın kurtulmak için çareyi adama kafa atmakta buldu. Burnuna aldığı darbe sonrası kadını bırakmak zorunda kalan koca, şiddetine sözlü olarak küfürlerle devam etti. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olayı canlı yayında izleyen pek çok kişi "Abi yapma" diyerek duruma tepki gösterdi.