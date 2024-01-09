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TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı - Son Dakika
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TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı

TikTok'ta canlı yayın yapan bir kadın, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık sırasında şiddete maruz kaldı. Kadın, canlı yayın açıkken boğazına yapışan adamın şiddetinden kurtulmak için kafa atmak zorunda kaldı. Sosyal medyada tepkilere neden olan olayda, pek çok kişi duruma 'Abi yapma' diyerek tepki gösterdi.

09.01.2024 - 10:34,  Güncelleme: 10:38
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TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada eşiyle tartışmaya başlayan kadın, yayın açıkken şiddete maruz kaldı. Olay sırasında adam kadının boğazına yapışarak ensesinden sıkmaya başladı.

ÇAREYİ KAFA ATMAKTA BULDU

Canının acıdığını söyleyerek adama bırakması için yalvaran kadın kurtulmak için çareyi adama kafa atmakta buldu. Burnuna aldığı darbe sonrası kadını bırakmak zorunda kalan koca, şiddetine sözlü olarak küfürlerle devam etti. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olayı canlı yayında izleyen pek çok kişi "Abi yapma" diyerek duruma tepki gösterdi.

TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: rezillik rezillik olalı bu kadar utanmamıştır savulun uçan türkiye geliyor Yanıtla 24 0
  • salihb: Reyting için yapılmış bir gösteri olduğu aşikar Yanıtla 21 2

Sosyal Medya, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı - Son Dakika
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