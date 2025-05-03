Bir TikTok rezaleti daha! Görüntüyü izleyenler yetkileri göreve çağırdı - Son Dakika
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Bir TikTok rezaleti daha! Görüntüyü izleyenler yetkileri göreve çağırdı

Bir TikTok rezaleti daha! Görüntüyü izleyenler yetkileri göreve çağırdı

Bir kadın, küçük bir çocuğu dudağından öperek çektiği görüntüleri TikTok hesabında paylaştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler ''çocuk istismarı'' olarak nitelendirildi. Kullanıcılar, çocuğun mahremiyetinin ihlal edildiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

03.05.2025 12:35
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Sosyal medyadaki çocuk istismarı görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bir kadın çocuğu dudağından öpüp bir de bu görüntüleri TikTok'tan paylaştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

TikTok fenomeni olduğu öğrenilen kadın, bir çocuğu saniyelerce dudağından öptü. O görüntüleri bir de sosyal medya hesabından paylaşan kadına, tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bir TikTok rezaleti daha! Görüntüyü izleyen yetkileri göreve çağırdı

YETKİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Çocuğun mahremiyetini ve duygusal gelişimini hiçe sayan bu hareket, "masumiyetin istismarı" olarak yorumlandı. Görüntüyü izleyen bir çok kişi yetkilileri göreve çağırdı.

Bir TikTok rezaleti daha! Görüntüyü izleyen yetkileri göreve çağırdı

DAHA ÖNCE DE BENZER SKANDAL YAŞANMIŞTI

Daha önce de sosyal medyada benzer skandallar yaşanmış, çocukları bu şekilde istismar eden şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, Medya, Çocuk, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bir TikTok rezaleti daha! Görüntüyü izleyenler yetkileri göreve çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Deniz Gürbüz:
    Devlet herşeyde aciz kaldı ne oldu bu ülkeye be kiralar arttı sessiz kaldı çoçuklara tecavüz ediliyor sessiz kalıyor titkok ta para için herşey yapılıyor ses yok para aklama yapılıyor ses yokkkk 174 22 Yanıtla
  • 240778Fe:
    Akpli bunlar 68 120 Yanıtla
  • erkan zengin:
    bunu hemen acil yağlı kzğa oturtun 150 5 Yanıtla
  • Fikret Ataman:
    bu gibi insanlar yüzünden ahlak kalmadı devletin derhal tiktok gibi lanet ve arsız sosyal medyaları kaldırması lazım 111 2 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Ne kadar boş bir ülke ve insanları işinize gücnüz baksanıza tik tok izleyeceğinize 80 2 Yanıtla
  • 6480Mahide:
    ülke bitmiş hala neyin peşindesiniz 57 15 Yanıtla
  • 6490203:
    bunları güzel bi zikmek lazım onu istiyorlar gibi 57 4 Yanıtla
  • mehmet emir ılğaz:
    yok kadın atadan chp li sayfasına bak tam atatürkçü 31 25 Yanıtla
  • Isa Avcıl:
    Bu ne rezillik kapatılsın tiktok 49 1 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    chp nin Z yaratmak istediği toplum da bu zaten yaşasın laiklik özgürlük 20 20 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Hükümet göreve. Allah aşkına şu rezilliklere bir bakın ve son verin 29 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    çogu anne cocugunu opuyor zaten 50 mılyon kısıyı ıcerımı atacaklar 7 16 Yanıtla
  • Mustafa Gecegiden:
    Edepmi kaldı ülkede 14 2 Yanıtla
  • Erkan Ozdemir:
    Mehmet Emir Ilgaz ve İslam Bulut Null ....... Ulan size bir kardeş gelse bunu bile CHP den bileceksiniz. Ülke 20 yıldır kimler tarafından yönetildiği aşikar. Hala utanmadan, sıkılmadan CHP ye laf atmanız .... 11 5 Yanıtla
  • Erkan Ozdemir:
    Deniz GÜRBÜZ , Arkadaşım Devlet asla aciz değildir. Acizlik yönetenlerdedir. Ricam şu ki ; devlet ile hükümet farkına dikkat edelim. 12 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Tik tok dedigin rezillik.kapat gitsin.teknoloji diyede kullanmak zorunda degilsin artık teknolojiyide sorgulamanın zamanı.insana faydalı olacak 12 1 Yanıtla
  • angarali:
    Kapatın tık tok u Facebook u lakin suç devlette değil kapattılar lakin millet sokağa çıktı insan ilk başta insan olacak yoksa sokakta çok hayvandan daha aşağı insan çok edep edep edep 0 2 Yanıtla
  • Ozgur Ozgur:
    Yasaşin laiklik demeye devam edin. Yaşasin özgürlük demeye devam edin ! Bunu yapan kadına sor sana diyeceği sanane yaşasin özgürlük diyecekdir. Bunlar kasıtlı yapılıyor bunuda bilin 0 1 Yanıtla
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