Sosyal medyadaki çocuk istismarı görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bir kadın çocuğu dudağından öpüp bir de bu görüntüleri TikTok'tan paylaştı.
TikTok fenomeni olduğu öğrenilen kadın, bir çocuğu saniyelerce dudağından öptü. O görüntüleri bir de sosyal medya hesabından paylaşan kadına, tepkiler çığ gibi büyüdü.
Çocuğun mahremiyetini ve duygusal gelişimini hiçe sayan bu hareket, "masumiyetin istismarı" olarak yorumlandı. Görüntüyü izleyen bir çok kişi yetkilileri göreve çağırdı.
Daha önce de sosyal medyada benzer skandallar yaşanmış, çocukları bu şekilde istismar eden şüpheliler gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bir TikTok rezaleti daha! Görüntüyü izleyenler yetkileri göreve çağırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (20)