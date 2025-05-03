Bir TikTok rezaleti daha! Görüntüyü izleyenler yetkileri göreve çağırdı

Sosyal medyadaki çocuk istismarı görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bir kadın çocuğu dudağından öpüp bir de bu görüntüleri TikTok'tan paylaştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

TikTok fenomeni olduğu öğrenilen kadın, bir çocuğu saniyelerce dudağından öptü. O görüntüleri bir de sosyal medya hesabından paylaşan kadına, tepkiler çığ gibi büyüdü.

YETKİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Çocuğun mahremiyetini ve duygusal gelişimini hiçe sayan bu hareket, "masumiyetin istismarı" olarak yorumlandı. Görüntüyü izleyen bir çok kişi yetkilileri göreve çağırdı.

DAHA ÖNCE DE BENZER SKANDAL YAŞANMIŞTI

Daha önce de sosyal medyada benzer skandallar yaşanmış, çocukları bu şekilde istismar eden şüpheliler gözaltına alınmıştı.