Bir süredir garip şeyler oluyordu! Evdeki kartonpiyeri söktüler, altından çıkanlara inanamadılar - Son Dakika
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Bir süredir garip şeyler oluyordu! Evdeki kartonpiyeri söktüler, altından çıkanlara inanamadılar

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Azerbaycan'da bir aile, evlerinde yaşadıkları garipliklerin ardından kartonpiyeri kırınca içinden gizlenmiş bir muska buldu. O anları kaydeden ailenin çektiği görüntüler kısa sürede viral oldu.

10.04.2025 11:51
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Azerbaycan'da yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir aile, evlerinde uzun süredir yaşadıkları garipliklerin ardından büyü yapıldığından şüphelenerek detaylı bir inceleme başlattı. Araştırmalar sırasında evin kartonpiyer kısmını kıran aile, şok edici bir manzara karşılaştı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Kartonpiyerin içine gizlenmiş bir muska bulan aile, olay anını cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı yorumlarda "Evin içinde yıllardır büyüyle yaşamışlar", "Bu tarz olaylar artık daha sık karşımıza çıkıyor" ifadeleri yer aldı.

Bir süredir garip şeyler oluyordu! Evdeki kartonpiyeri söktüler, altından çıkanlara inanamadılar
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Son Dakika 3.Sayfa Bir süredir garip şeyler oluyordu! Evdeki kartonpiyeri söktüler, altından çıkanlara inanamadılar - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Murat Çevre:
    UYDURMA HABER 5 0 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    Bize ne aq.. 1 0 Yanıtla
  • Ates null:
    Video bu haberemi ait 0 0 Yanıtla
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