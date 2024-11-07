"Bitirmiyor muyuz?" sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz - Son Dakika
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"Bitirmiyor muyuz?" sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz

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Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davanın ilk duruşmasında, mahkeme heyeti tüm tutuklu sanıkların ifadesini aldı. Tanıkların hazır bulunmasını talep eden mahkeme başkanına, "Bitirmiyor muyuz?" diye soruldu. Mahkeme başkanı ise, "Allah ne verdiyse gidiyoruz. Sabaha kadar buradayız." yanıtını verdi.

07.11.2024 19:47
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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin görülen ilk duruşma ilginç anlara da sahne oldu. Sanıkların ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme başkanı tanıkların hazırlanmasını istedi. Bunun üzerine mahkeme başkanına, "Bitirmiyor muyuz?" diye soruldu. Mahkeme başkanı ise, "Allah ne verdiyse gidiyoruz. Sabaha kadar buradayız." dedi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Türkiye'nin gözünü diktiği davada sanıklar tek tek hakkındaki suçlamalara yanıt verirken, duruşmada ilginç anlar da yaşandı.

"SABAHA KADAR BURADAYIZ"

Tüm sanıkların ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme başkanı tanıkların hazırlanmasını talep etti. O sırada, "Bitirmiyor muyuz." diye soruldu. Mahkeme başkanı ise, "Allah ne verdiyse gidiyoruz. Sabaha kadar buradayız." yanıtını verdi.

"Bitirmiyor muyuz?" sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz

Narin Güran, Mahkeme, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Bitirmiyor muyuz?' sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yusuf Çarman:
    Helal olsun. Değmezler ama emeğinize sağlık. 93 1 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    en iyisini yapıyor hakim bey..Belki sabaha karşı uyku sersemliği ile konuşup anlatmaya başlarlar.. 75 2 Yanıtla
  • Cengiz Türk:
    Adamsın başkan 68 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    çapraz sorguda ötmeyenler mahkeme de hiç konuşmazlar, az biraz sert yapacaklar ki bülbül gibi ötsünler 13 0 Yanıtla
  • İlhan. Alici:
    Ne bitmesi daha işimiz var bu daha le le daha lo lo var katiller 9 1 Yanıtla
  • Necati Öztürk:
    Sonuç belli!nevzat hariç hepsi 1 seneye çıkar! 6 1 Yanıtla
  • Murat Saka:
    Bitirecek ama hayatını gvt 2 0 Yanıtla
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