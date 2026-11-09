Bitlis Ahlat'ta karda kaybolan 126 küçükbaş hayvan jandarma ve köylülerce bulundu - Son Dakika
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Bitlis Ahlat'ta karda kaybolan 126 küçükbaş hayvan jandarma ve köylülerce bulundu

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Bitlis Ahlat\'ta karda kaybolan 126 küçükbaş hayvan jandarma ve köylülerce bulundu
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Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Yuvadamı köyünde kar ve tipi nedeniyle kaybolan 126 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri ve vatandaşların ortak çalışmasıyla bulundu. Arazide yürütülen arama sonucunda tamamı bulunan hayvanlar, jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Yuvadamı köyünde kaybolan 126 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri ve vatandaşların ortak çalışması sonucu bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Yuvadamı köyünden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, köylülere ait çok sayıda küçükbaş hayvanın kar ve tipi nedeniyle kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri, vatandaşlarla birlikte bölgede arama çalışması başlattı.

Arazide yürütülen arama faaliyetleri sonucunda kaybolan 126 küçükbaş hayvanın tamamı bulundu. Bulunan hayvanlar, jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaGüncelBitlisAhlatYaşamSon Dakika

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