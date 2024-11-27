Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 05.50'de merkez üssü Bitlis olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 8.71 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Yapılan ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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