Böcek ilacıyla zehirlenerek hayatını kaybeden Altay'ın babası: Daha önceki 3 çocuğumuzu anne karnındayken yitirdik - Son Dakika
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Böcek ilacıyla zehirlenerek hayatını kaybeden Altay'ın babası: Daha önceki 3 çocuğumuzu anne karnındayken yitirdik

Böcek ilacıyla zehirlenerek hayatını kaybeden Altay\'ın babası: Daha önceki 3 çocuğumuzu anne karnındayken yitirdik

İzmir'de apartman dairesindeki böcek ilaçlaması sonrası ölen Altay Toprak Kınalı'nın babası Recep Kınalı, yaşadıklarını anlattı. Acılı baba, " "Bize herhangi bir uyarıda bulunan olmadı. Ben ilaçlamayı yapan firmayı tanımam. Üst komşumu bile tanımıyorum. Daha önce 3 kez eşim hamile kaldı ancak anne karnındayken çocuklarımı yitirdim. Altay doğsun diye uzun süre mücadele verdik. Altay, dünyamdı, güneşimdi. Dünya, başıma yıkıldı." dedi.

16.11.2024 20:59
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Olay, 12 Kasım'da Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı. Tüm daireler, ilaçlanmadan etkilendi. İhbarla adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 2'nci katta oturan Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan üniversite öğrencisi Gizem Umay hastaneye kaldırıldı. 5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay Toprak Kınalı, müdahalelere rağmen önceki gün hayatını kaybetti. Kınalı çifti tedavileri sonrası taburcu edildi. Gizem Umay'ın ise Alsancak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturmada, apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlaçlamanın yapıldığı apartman ile yanındaki 2 apartman da ekipler tarafından tahliye edildi. Tahliye edilen kişilere, İzmir Valiliği, geçici barınma hizmeti sağladı. AFAD KBRN ekipleri, binalarda havalandırma çalışması yaptı.

İzmir'de apartman dairesindeki böcek ilaçlaması sonrası ölen Altay Toprak Kınalı'nın babası Recep Kınalı, yaşadıklarını anlatarak, "Olay günü sabaha karşı uyandığımızda evde hiçbir şey yoktu. Herhangi bir koku, herhangi bir yan etki yoktu. Karım yerlerde, ben yatakta bitkisel hayatta gibiydik. Oğlum kıvranıyordu. Acil servis geldi beni kucaklayarak aşağıya indirdi. Oğluma kalp masajı yapıldığını öğrendik, tamamen bittik" dedi.

'BİZE BİR ŞEY SÖYLEYEN OLMADI'

Olayla ilgili tutuklanan ziraat mühendisi B.Ö.'nün savcılıktaki ifadesindeki, "3 gün boyunca alt ve üst komşuların binaya girmemesi konusunda uyarıda bulunmuştum" sözlerine tepki gösteren Kınalı, "Bize herhangi bir uyarıda bulunan olmadı. Ben ilaçlamayı yapan firmayı tanımam. Üst komşumu bile tanımıyorum. Yatalak bir teyze olduğunu biliyorum. O kadar. Binada ilaçlama yapılmış, bir komşumuza söylenmiş. 'Camlarınız kapalı olsun' denmiş ama bize bir şey söyleyen olmadı" dedi.

'ALTAY, DÜNYAMDI, GÜNEŞİMDİ'

Altay Toprak Kınalı'nın tek çocukları olduğunu söyleyen Kınalı, "Daha önce 3 kez eşim hamile kaldı ancak anne karnındayken çocuklarımı yitirdim. Altay doğsun diye uzun süre mücadele verdik. Altay, dünyamdı, güneşimdi. Dünya, başıma yıkıldı" dedi.

3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Böcek ilacıyla zehirlenerek hayatını kaybeden Altay'ın babası: Daha önceki 3 çocuğumuzu anne karnındayken yitirdik - Son Dakika

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