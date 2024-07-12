Bodrum'da tatil yapıyordu! Ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti
Bodrum'da ailesiyle birlikte tatil yapan iş insanı Çetin Özataç onlarca kişinin bulunduğu plajda yüzerken fenalaşarak yaşamını yitirdi. Ünlü bir içecek firmasının üst düzey yöneticisi olan Özataç'ın ölümü iş dünyasına büyük üzüntü yarattı.
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12.07.2024 13:46:52. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da tatil yapıyordu! Ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti - Son Dakika
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