Bodrum'da yaralanan 17 yaşındaki gencin kalbi durdu, 2 Portekizli turist tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'da yaralanan 17 yaşındaki gencin kalbi durdu, 2 Portekizli turist tutuklandı

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Bodrum\'da yaralanan 17 yaşındaki gencin kalbi durdu, 2 Portekizli turist tutuklandı
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Bodrum'da bir giyim mağazasında çıkan kavgada yumruk darbesiyle düşen 17 yaşındaki genç, başını merdivene çarparak ağır yaralandı. Kalbi sağlık ekiplerince yeniden çalıştırılan genç hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili Portekizli iki turist tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki gencin ağır yaralandığı kavgayla ilgili Portekizli iki turist tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir giyim mağazasına gelen Portekiz uyruklu alkollü iki turist, küfürlü konuştuktan sonra işletme yetkilileri ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada işletmede çalışan 17 yaşındaki genç, turistin yumruk darbesiyle düşerek başını merdivene çarptı. Daha sonra ise bölge esnafı tarafından darp edilen Portekiz uyruklu 2 turist olay yerinden ayrıldı.

Başından aldığı darbeyle ağır şekilde yaralanan Muhammed K., 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gencin duran kalbi, sağlık ekipleri tarafından yeniden çalıştırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında Muhammed K.'nın ağabeyi E.K.'nın da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Portekiz uyruklu C.G. ve C.F. isimli 2 turist, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hafif yaralı iki turist, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili bölge esnafı Y.A. ve F.A. da gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Portekiz uyruklu turistler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bölge esnafı Y.A. ve F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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