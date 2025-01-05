Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim - Son Dakika
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Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim

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Suriyelilerin iş yeri ruhsatlarını hukuksuzca iptal ettiğini söyleyen ve hakkında soruşturma başlatılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geri adım atmadı. Özcan, "Kim ne yaparsa yapsın. Abdestimden şüphem yok. Kimseden de korkum yok. Yaptıklarımı yapmaya gerekirse devam edeceğim" dedi.

05.01.2025 20:01
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Türkiye'de bulunan Suriyelilerle ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Özcan, yaptıklarından dolayı pişman olmadığını ifade ederek, "Bu söylediklerimden dolayı pişman değilim. Yaptıklarımdan dolayı da pişman değilim. 2019 yılında seçimlere girerken ben şu sözü vermiştim; 'Benim ülkemi koruma şansım yok ama şehrimi koruma şansım var. O yüzden belediye bütçesinden tek bir Suriyeliye veya Iraklı sığınmacıya bir kuruş yardım yapmayacağım. İş yeri ruhsatı vermeyeceğim. Verilmiş olanları iptal edeceğim. Şehirde bir tane Arapça tabela bırakmayacağım. Çünkü Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum' dedim. Yaptıklarımdan dolayı pişman mıyım değilim. Yaptıklarım idare hukuku anlamında hukuka uygun muydu? Muhtemelen değildi. Gitselerdi o zaman idare mahkemesine dava açsalardı. İleride tarih sayfalarında ben kahraman olarak nitelendirileceğim. Bugün bana bu soruşturmayı açanlar tarih sayfalarında hain olarak ilan edilecekler. Hukuksuz veya değil. Ben bunların Bolu'ya yerleşmesini istemiyordum. Bunu da başardım. Bundan da rahatsız falan değilim" diye konuştu.

"YAPTIKLARIMI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Kimseden korkusunun olmadığını belirten Tanju Özcan, "Vallahi ben adaletsiz bir iş yapmadım. Ben kendi vatandaşlarımıza eşit davrandım. O yüzden abdestimden şüphem yok. Kim gereğini yapmak istiyorsa yapmaya kalkışabilir. Bazı sosyal medya trolleri, 'Kayyum atansın' falan demiş. Hadi ben buradayım. Kayyum atanması için terörle iltisaklı olmak lazım. Bir terör örgütüyle iltisakımı bulsun Sayın Bakan, kayyum atanmasını beklemeden kendimi belediye önünde asarım. Ben Türk halkının menfaatini, Türk gençliğinin geleceğini korumak için, Türk esnafını korumak için üzerime düşeni yapıyorum. Ama onlar Suriyelileri besleyip büyütüp palazlandırmak için ellerinden geleni yapıyor. Ben Türkçüyüm, onlar sığınmacı sever. Hadi bakalım hakkımda soruşturma açıldı. Kim ne yaparsa yapsın. Abdestimden şüphem yok. Kimseden de korkum yok. Yaptıklarımı yapmaya gerekirse devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir Youtube programında, "Suriyelilerin iş yeri ruhsatlarını hukuksuz şekilde iptal ettim. İdari yargıya gitseler kazanabilirlerdi. Hala Bolu'dan gitmediklerini görünce, sularına 10 kat zam yaptım. Bu da hukuksuzdu" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim

Tanju Özcan, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • HASAN ŞENGÜL:
    Adamsin sayın baslanim 117 28 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    CHP zihniyeti böyle işte 31 103 Yanıtla
  • Sk 06:
    kral başkan helal olsun sana 97 20 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bolu kayyum ister 20 93 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    helal olsun başkan. keşke Türkiye'de bütün belediye başkanlarıda senin gibi yapsalar. ama yapamazlar. tebrik ediyorum sizi ve sizin gibi düşünen ve davrananları bravooo 85 21 Yanıtla
  • Bulut.81:
    Bir belediye başkanı olarak şehrinin hakkını savunabilirsin sorun yok. Ama adaletsiz ülke diye ağzından laf çıkarsa adaletin karşısında yaptığın hukuksuzlukları göğsünü gere gere anlatman senin ve senin gibi kafaları olanların nasıl adalet yoksunu olduğunu biliyor. Makamda olduğun sürece keyfine bak devran döner. Bizde memnun değiliz Suriyeli Afgan kim varsa ama adalet dünya da herkese 10 kat zam yaptım de sen bu dünya da sorulmazsa ahiret var 23 58 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Adam gibi adam 57 14 Yanıtla
  • monşer null:
    Senin Sonun Gelecek 14 54 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    Zamanında kürtleri kendi vatanlarına düşman eden ırkçı zihniyet suriyelileri de bu ülkeye düşman etmeye çabalıyor. 15 36 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Keşke ERDOĞAN diktatör olsa... 9 13 Yanıtla
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