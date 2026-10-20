Bolu Belediyesi davasında 19 sanık savunmasını tamamladı, Tanju Özcan oğluna seslendi - Son Dakika
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Bolu Belediyesi davasında 19 sanık savunmasını tamamladı, Tanju Özcan oğluna seslendi

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Bolu Belediyesi soruşturmasında 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşmasında sanıklar mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı. Son sözleri sorulan tutuklu sanık Tanju Özcan, oğluna 'dimdik dur' diye seslendi.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında esas hakkındaki mütalaaya karşı tutuksuz sanıklar savunmalarını tamamladı. Karar öncesi son sözleri sorulan Tanju Özcan mahkeme salonunda oğluna seslenerek, "Ne karar çıkarsa çıksın oğlum dimdik dur. Senin boğazından haram lokma geçmedi. Bugüne kadar haram bir para da senin cebine girmedi" diye konuştu.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması devam ediyor. Tanju Özcan ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır bulundu. Davanın diğer tutuklu sanıkları BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ise duruşma salonunda hazır edildi. Tüm sanıklar ve taraf avukatlarının, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını yaptı.

Dönemin Zabıta Müdürü, tutuksuz yargılanan sanık Hakan Yılmaz, "Adı geçen marketlerle ne bir dostluğum ne de bir düşmanlığım vardır. Ben bu arada görevimi yerine getirdim. Bu konuda ne kendime ne de bir başkasına menfaat sağlamadım. Belediyede Tanju Özcan ve market temsilcileri tarafından yapılan toplantıdan haberim yok. Toplantıdan sonra marketlere baskı yapılmak için denetimlerin yapıldığı iddiası var. Mağdurların beyanlarında toplantıdan önce denetimlerin olduğu da mevcut. Sadece denetim yaptık diye bir suç işlediğimi düşünmüyorum. Ben suçsuzum, hakkımdaki hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Tutuksuz sanık Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ise, "34 yıllık kamu personeliyim. Bunca yıl boyunca hiç kimseyi siyasi görüşüne göre değerlendirmedim. Her zaman devletimin yanında oldum. Bugün, adıma yakışmayan bir durumun içerisindeyim. Hayatım boyunca insanlara yardımcı olmaya çalışan biri oldum. Sayın savcının esas hakkındaki mütalaasına katılmıyorum" dedi.

Ruhsat olayında adı geçen '1 milyon lira' rüşvet iddiasına karşı savunmasını veren BOLSEV A.Ş.'nin muhasebecisi Adem Beraber, "Ben rüşvet olayından bilgim yok. Sadece parayı IBAN'a gönderdim. Onun da açıklamasına 'borç' yazarak gönderdim. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuksuz sanık belediye meclis üyesi Aydan Özdemir, "Hiçbir faaliyetimin olmadığı bir yer, hiçbir eylemde cezai sorumluluğum yok. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz da, "Bugüne kadar verdiğim ifadelerim geçerlidir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyor, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Duruşmada tutuksuz yargılanan diğer 9 sanık ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, sanıklara son sözlerini sordu.

"Bu yargılamanın sebebi Tanju Özcan'ı bitirmek"

Tutuklu Tanju Özcan SEGBİS ile bağlandığı mahkemeye, "Uzun bir süreç var. Tanju Özcan'ı bitirmeye çalışıyorlar. Duruşma salonunda zekası olmayan kimse yoktur. Siz de biliyorsunuz. Heyetiniz de biliyor. Herkes biliyor. Neyin ne olduğunu herkes biliyor? Bu yargılamanın sebebi Tanju Özcan'ı bitirmek. Bir plan var. Planı kim yaptı bilmiyorum. Bu senaryoyu hazırlayan ise Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı. Ali Sarıyıldız'ın sonradan verdiği beyanlar hepimizin aleyhine kullanılıyor. MASAK raporu, İçişleri Bakanlığı'nın raporları sanıkların lehine. Burada bir zayıf halka arandı. Ali Sarıyıldız'ın engelli çoçuğu var, yumuşak karnı var. Ali'nin bu özel durumunu bir zaaf olarak kullandı kolluk kuvvetleri. Burada ne suç var ne suçlu var. Bugün göreceğiz kararı açıklayacaksınız. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ben arkadaşlarımla buradan uzaktan da olsa helalleşmek istiyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Çok düzgün çalışmışlar. MASAK raporları hepimizi aklıyor. Burada bir tiyatro sergileniyor. Sayın mahkemeyi buna katmıyorum. Sayın mahkemenin bu oyunu bozacağına inanıyorum. İleride vicdanınızı rahatsız edecek bir karar vermeyin. Lütfen vicdanınızın sesini dinleyin" dedi. Son olarak ise mahkeme salonunda bulunan oğluna seslenen Özcan, "Ne karar çıkarsa çıksın oğlum dimdik dur. Senin boğazından haram lokma geçmedi. Bugüne kadar haram bir para da senin cebine girmedi" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Bolu BelediyesiTanju ÖzcanPolitika3. SayfaSon Dakika

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