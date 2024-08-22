Bu nasıl vicdansızlık! Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi

3.Sayfa

Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı

En son 26 yıl önce görülmüştü, yeniden ortaya çıktı! Bölge halkı tedirgin

Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından cevap geldi

Suriyeli kadının yaptığına bakın! O anı kayda aldı, yetmedi hesabından paylaştı

Türkiye\'nin konuştuğu Sude\'nin hikayesi tam da tahmin edildiği gibi

Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkıp kendisini savunan babasına verip veriştirdi

Boğaz\'a nazır kaçak villa için İmamoğlu cephesinden ilk açıklama

Bolu'daki korkunç olay iddiaya göre aralarında husumet olan iki ailenin çocukları oyun oynarken gerçekleşti.

Husumetlisinin çocuğunu yolda gören kadın sürücü aracını küçük çocuğun üstüne sürdü. Hızını artırarak üzerinden geçtiği çocuk aracın altına kaldı.

ÖNCE EZDİ SONRA YARDIM ETTİ

Kazanın ardından kadın şoför, direksiyondan inerek arabanın altında kalan çocuğa yardım etmeye çalıştı. O anlarda diğer çocuk büyük bir panik yaşadı.

Aracın altında kalan çocuk kazayı şans eseri birkaç kırıkla atlatırken, olayın görüntüleri caddede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KADIN SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Yaşanan korkunç olay sonrası ifadesi alınan kadın serbest bırakıldı.