Bolu'daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı

Bolu\'daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında gözaltına alınan otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.03.2025 20:25
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Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası soruşturmasında otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve kızları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın felaketiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

OTEL SAHİBİNİN EŞİ VE İKİ KIZI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve kızları Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde ise faciaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıkmış; raporda "Otel sahipleri, eksiklikleri bilerek gidermedi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı İl Özel İdaresi, görevini gereği gibi yapmadı" ifadeleri yer almıştı.

Hem belediyenin hem de bakanlığın yetersiz kaldığı belirtilen raporda, "Bolu Belediyesi İtfaiyesi, denetimleri yetersiz ve özensiz şekilde gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yetersiz kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadı" denilmişti.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak sabaha karşı çıkan yangında 36'sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 22'si tutuklanmıştı.

Halit Ergül, Kartalkaya, 3-sayfa, Yaşam, Hukuk, Bolu, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'daki yangın faciası soruşturmasında otel sahibinin eşi ve iki kızı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mesko Aljovic:
    Turizm bakanı tutuklansın.. 36 4 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    en baştaki sorumlu turizim bakanı ama hala sorgulanmadı dahi birde adalet ve bagımsız yargı varmış pehhhh 32 4 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    2 ay sonra gelen tutuklama...Günaydın 29 4 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Hayrettt 23 1 Yanıtla
  • 032725:
    Turizm Bakanı ne olacak. 9 1 Yanıtla
  • 032725:
    Sizin adaletinize so.ayım. 7 2 Yanıtla
  • Gakko 23:
    saçma kadın ve çocukların suçu nedir 4 1 Yanıtla
  • Szka788304:
    ne oldu demeyeceksin ne olacağım diyeceksin lüx sonrası ceza evi sorumsuzluğun sonu 4 0 Yanıtla
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