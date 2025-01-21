Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı - Son Dakika
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Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı

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Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınının ilk anlarında camlara çıkan insanlar çaresizce feryat ederek yardım istedi.

21.01.2025 10:01
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Aydın, yangının 4'üncü kattaki restoran bölümünde başladığını, üst kattaki katlara sıçradığının üzerinde durulduğunu ifade etti.

CAMLARA ÇIKIP YARDIM İSTEDİLER

Kahreden facianın ardından yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Yangının yeni başladığı ilk anlarda otel kalan vatandaşların camlara çıkarak feryat edip yardım istediği görüntüler ortaya çıktı.

ÇARŞAFLARI BİRBİRİNE BAĞLAYARAK AŞAĞI ATLADI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti.

Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı

OTELDE 234 KİŞİ KONAKLIYORDU

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi.

Bolu Kartalkaya\'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Aziz Karademir:
    Günlük kişi başı 15 bin TL, emekli maaşı 12 bin TL Tanrı acaba camdan bağıranların feryatlarını duyar mı? Merak ettim 7 19 Yanıtla
  • Ateş:
    Allah ölenlere rahmet,yaralılarada acil şifalar versin.Geride kalanlara da sabırlar ihsan eylesin.Çok geçmiş olsun. 26 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Bu oteldeki gecelik fiyatları bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum Para istemeye gelince sınır tanımıyorlar Ama müşterinin can ve mal güvenliği düşünmüyorlar Türkiye'deki bütün otel ve restoranları inceleyin yüzde 90 sıkıntılıdır 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    alın yazısı kaderin önüne kimse geçemez Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
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