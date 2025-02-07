Bolu Kartalkaya Yangın Faciası Soruşturmasında Son Durum: 22 Tutuklu - Son Dakika
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Bolu Kartalkaya Yangın Faciası Soruşturmasında Son Durum: 22 Tutuklu

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78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasındaki soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni gelen rapor ışığında yeni gözaltılar ve tutuklamaların gerçekleştiğini söyledi. Tunç, "Milletimize ve vefat edenlerin ailelerine büyük acıyı yaşatanlara yargı hesap soracak. Ucu nereye dokunursa dokunsun" dedi.

07.02.2025 22:02  Güncelleme: 22:26
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuk olduğu bir canlı yayın programında Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasındaki soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri anlattı. Soruşturma kapsamında 22 kişinin tutuklandığını hatırlatan Tunç, "Yeni gelen rapor ışığında gözaltı ve tutuklamalar gerçekleşti" dedi.

Bakan Tunç'un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"DELİLLER IŞIĞINDA SORUNLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇABA SÖZ KONUSU"

"Kartalkaya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten büyük bir acı, büyük felaket. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Bu acı tarif edilmez. Sayın Cumhurbaşkanımız da cenaze törenlerinde o ailelerin acılarını paylaşırken gerçekten duygulanmamak mümkün değil. Yangının akabinde, kurtarma çalışmaları devam ederken Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı başlattı. Hızlı bir şekilde delillerin kaybolmaması açısından bilirkişi heyeti oluşturuldu. İlk tespitlerine ilişkin rapor hazırlama süreci devam ederken özellikle yangın ve binaların yangından korunmasına ilişkin uzmanlıkları olan kişilerden bilgileri alması gerekiyordu savcılığın. Sorunların belirlenmesi noktasında bilirkişiye başvuruldu. Soruşturmayı yürüten savcılık makamı. Oradaki deliller ışığında sorunların belirlenmesine yönelik çaba söz konusu.

"SAVCILIK 9 EKSİKLİK TESPİT ETTİ"

Savcılık makamının özellikle bazı tespitleri oldu. Hemen yangından 1 ay önce bina ile ilgili Bolu Belediye Başkanlığı ve itfaiye teşkilatının orada 9 eksikliğin bulunduğu ve ruhsat veren makam olan Bolu Özel İdaresi'ne bildirilmediğine yönelik savcılığın tespiti. Sonra dilekçenin geri çekilmesi. Bununla ilgili dilekçenin geri çekilmesi, yanındaki müştemilatı ile ilgili uygunluk verilmesi. Savcılık makamı bu konunun kendi uzmanlık sahaları olmadığı düşüncesiyle, sayın Özel'in bahsettiği henüz dosyaya verilmemiş, bilirkişilerin imza atmadığı bir belge. Savcılığın sorduğu kısımla ilgili yorum olmadığı görülünce daha tarafsız, teknik, ihtisas sahibi olan yeni bir bilirkişi heyetinin oluşturulmasına savcılık karar vermiştir. Rapor olması için imzalanıp savcılık dosyasına ve UYAP'a kaydedilmesi lazım. Bu bir taslak olabilir. Bu taslakla ilgili bilirkişiden yeni sorular sorulduğunda mahalli bilirkişiler 'biz buna cevap veremeyiz' dediğinde o zaman bizim uzmanlık gerektiren yeni teknik heyete ihtiyacımız var kanaatine varıyor savcılık. İTÜ'den yeni bir heyet oluşturuluyor. Afet Yönetimi Bölümü'nden oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendiriliyor. Önceden toplanan deliller hızlı bir şekilde keşif yapılıyor. Rapor hazırlama süreci devam ediyor.

"SAVCILIK SORUŞTURMAYI DEVAM ETTİRİRKEN 'ŞU KUSURLUDUR, BU KUSURSUZDUR' DİYEBİLİR MİSİNİZ?"

Biz şunu diyoruz; bunun üzerinden bunları konuşmak bile acı verici, maalesef. Bunun üzerinden politika yapılmaz. Burada gerçek ne ise ortaya çıksın, ucu nereye dokunursa dokunsun. Ama onlar şunu diyor 'Bunun ucu bizim arkadaşlarımıza dokunmasın' aradaki fark bu. Belediye burada sorumlu değildir diyorlar. Bilirkişi raporu hazırlanmamış, savcılık soruşturmayı devam ettirirken 'şu kusurludur, bu kusursuzdur' diyebilir misiniz?

"22 TUTUKLU VAR, YENİ GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİ"

Şu anda 22 tutuklu var. Sayın bakanımız mülkiye müfettişlerinin soruşturmasıyla ilgili konuştu. Yeni gelen rapor ışığında gözaltı ve tutuklamalar gerçekleşti. Şu anda asıl raporu hazırlayacak olan İTÜ'nün bilirkişileri. Türkiye'nin en yetkin kurumundan bu rapor alınacak. Soruşturma devam ediyor. Biz burada gelecek olan bilirkişi raporuna göre, savcılık makamı elbette ki yeni gözaltılar yapabilir, tutuklama kararları verebilir. Hukuk davası bakımından şirket yetkililerin malvarlığına ilişkin tedbirler konuldu.

"MİLLETİMİZE VE VEFAT EDENLERİN AİLELERİNE BÜYÜK ACIYI YAŞATANLARA YARGI HESAP SORACAK"

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Kim olursa olsun, ister otel sahibi, şirket yetkilileri, isterse ihmali olan kamu görevlileri, bakanlıkta, özel idarede olsun, bu konuda yargının birisini koruması söz konusu olamaz. Kimin ihmali varsa. Yangından 1 ay önce verilen dilekçenin geri çekilmesi. 9 eksiklik. Yangın söndürme, uyarı sistemleri yok. Çıkış, yangın merdivenleri yok. Bunu ilgili makamlara kim bildirmemiş? Neden geri çekilmiş dilekçe? Arada ne dönmüş? Tüm bunlar ortaya çıkacak. Milletimize ve vefat edenlerin ailelerine büyük acıyı yaşatanlara yargı hesap soracak. Ucu nereye dokunursa dokunsun. Sayın Özel 'bizim belediyeye dokunmasın' diyor. Bunu sen demeyeceksin, yargı söyleyecek."

Bolu Kartalkaya Yangın Faciası Soruşturmasında Son Durum: 22 Tutuklu

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Kartalkaya Yangın Faciası Soruşturmasında Son Durum: 22 Tutuklu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Akın:
    ucu siz hariç herkese dokunuyo maşallah 264 2 Yanıtla
  • Rasit Yigit:
    Sorumlu Turizim Bakani Ersoy'un tutuklandigini duymadik, ama niye soruyorum ki, sizde Adalet böyle isliyor 233 4 Yanıtla
  • Apple User:
    ulan bir tane belediye harici tutuklanan varmı 23 sene turizm şirketinde çalıştım bizi tek denetleyen turizm bakanlığı ve tursap belediye ne alaka 230 2 Yanıtla
  • Apple User:
    kendinizden baslasaniz keske her zaman !!! 199 2 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    İl özel idare başkanı kimdir, iyice araştıralım ,sonuç Vali ,valinin ismi geçiyormu soruşturmada, böyle saçma nir düzen olamaz Vali ilde herşeyden sorumlu, aynı şekilde herşeyden sorumsuz, Cumhuriyet tarihi boyunca tutuklanan Vali duydunuz, mu, duyamazsınız acaba neden ,kaplumbağa.......... 140 1 Yanıtla
  • vatandaş birey:
    Niye hiç inanasım gelmiyor. 129 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    15- 20 Güne kalmaz kabine değişikliği, olacak. 4 İsimle Yollar Ayrılacak Bunlardan 1'ide Turizm Bakanı Olacak 112 1 Yanıtla
  • murat2069:
    ucu ekp ve yandaşı hariç yazın cezayı halka gitsin bu ulke kanun nizam kimin elideyse sorumlu katiller onlar ve yandaşlarıdır 91 0 Yanıtla
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