İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen sunucu Mehmet Ali Erbil'e "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen şüpheli Mehmet Ali Erbil'in, savcılıkta ve hakimlikte verdiği ifadesi ortaya çıktı.
Şüpheli Erbil, savcılıktaki ifadesinde, soruşturma dosyasında yer alan video kaydındaki kişileri nereden tanıdığının sorulması üzerine, bu kişilerle ortak bir arkadaşı sayesinde tanıştıklarını anlattı. Şüphelilerden Serdar Ortaç'la Malta'daki bir otel açılışına davet edildiğini aktaran Erbil, söz konusu kişilerin de burada çekim yapmaya çalıştıklarını aktardı.
Erbil'in ifadeleri de kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Onur Akay'ın gündeme getirdiği yeni bir iddia ise yaşananları gölgede bıraktı.
Akay "2022 yılının Ağustos ayında, İbo Show programının yayından kaldırıldığını, sizlere ben duyurmuştum. 2024 yılının Kasım ayında da Kanal D yönetiminin Turnike programını yayından kaldırdığını sizlere duyuruyorum. Hatta Kanal D, çekilmiş programları yapımcılara geri iade etti" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bomba iddia: Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Turnike programı yayından kaldırıldı - Son Dakika
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