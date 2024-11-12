Bomba iddia: Mehmet Ali Erbil\'in sunduğu Turnike programı yayından kaldırıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen sunucu Mehmet Ali Erbil'e "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen şüpheli Mehmet Ali Erbil'in, savcılıkta ve hakimlikte verdiği ifadesi ortaya çıktı.

VİDEODAKİ KİŞİLERLE ORTAK ARKADAŞ SAYESİNDE TANIŞMIŞ

Şüpheli Erbil, savcılıktaki ifadesinde, soruşturma dosyasında yer alan video kaydındaki kişileri nereden tanıdığının sorulması üzerine, bu kişilerle ortak bir arkadaşı sayesinde tanıştıklarını anlattı. Şüphelilerden Serdar Ortaç'la Malta'daki bir otel açılışına davet edildiğini aktaran Erbil, söz konusu kişilerin de burada çekim yapmaya çalıştıklarını aktardı.

MEHMET ALİ ERBİL İLE İLGİLİ BOMBA İDDİA

Erbil'in ifadeleri de kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Onur Akay'ın gündeme getirdiği yeni bir iddia ise yaşananları gölgede bıraktı.

"ÇEKİLMİŞ PROGRAMLARI YAPIMCILARA GERİ İADE ETTİ"

Akay "2022 yılının Ağustos ayında, İbo Show programının yayından kaldırıldığını, sizlere ben duyurmuştum. 2024 yılının Kasım ayında da Kanal D yönetiminin Turnike programını yayından kaldırdığını sizlere duyuruyorum. Hatta Kanal D, çekilmiş programları yapımcılara geri iade etti" ifadelerini kullandı.