Borcunu geri ödemeyen kadın iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Borcunu geri ödemeyen kadın iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

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Hindistan'da bir şirkette muhasebeci olarak çalışan 28 yaşındaki Shubhada Shankar Kodare, iş arkadaşı Krishna Satyanarayan Kanoja tarafından satırla saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın borç anlaşmazlığı yüzünden gerçekleştiği belirtildi. Saldırı, şirketin otoparkında halkın gözü önünde yaşandı. Ağır yaralanan Kodare, hastaneye kaldırıldı ancak aşırı kan kaybı nedeniyle kurtarılamadı.

09.01.2025 16:37  Güncelleme: 16:48
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Pune'daki çokuluslu bir iş süreçleri dış kaynak (BPO) şirketinde muhasebeci olarak çalışan 28 yaşındaki bir kadın, şirketin otoparkında iş arkadaşlarından biri tarafından kesici aletle saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Elinden ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi görürken aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olay, Salı günü Yerawada'daki BPO şirketinin otoparkında saat 18:15 civarında meydana geldi. Kurbanın Katraj'da ikamet eden 28 yaşındaki Shubhada Shankar Kodare olduğu, saldırganın ise Shivajinagar'da yaşayan 30 yaşındaki Krishna Satyanarayan Kanoja olduğu belirlendi.

Ortaya çıkan görüntülerde, saldırganın Shubhada'yı halk içinde satırla öldürdüğü ve olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

Videoda, zanlının satırı attıktan sonra halkın onu yakalayıp dövdüğü ve daha sonra polise teslim ettiği anlar yer alıyor.

Polise göre, kurbanın zanlıdan bir miktar borç aldığı öğrenildi.

Polis, para konusundaki anlaşmazlığın tırmanması sonucu zanlının kadına herkesin gözü önünde satırla saldırıp öldürdüğünü bildirdi.

Detayları açıklayan polis, Salı günü ikili arasında işyerinde bazı sert tartışmalar yaşandığını belirtti. Kodare saat 18:30 civarında ofisten çıkıp otoparka ulaştığında, zanlı onu takip edip saldırıya geçti.

Kadın hemen Yerawada'daki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.

Borcunu geri ödemeyen kadın iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Borcunu geri ödemeyen kadın iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Hindistan, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Borcunu geri ödemeyen kadın iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Seçmece null:
    Kendini ve aileni zora sokacak kadar başkasına para vermeyin.Kimsenin adına kredi çekmeyin.Kendi adına ya da başkası adına,krediye hiç bulaşmamak daha güzel.Kefil olmayın.Başkasından size kefil olmasını istemeyin.Senetli işlerden uzak durun.Vesselam, boyumuza göre manzara izleyelim... 33 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    para geri geldimi? 6 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Türkiye bitti burası kaldı 5 1 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Salağın biride akıl veriyo hindistan la orası 0 2 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    bence mevzu para değil. Kadın satırla saldırmış baksana nasıl gözü döndüyse :) 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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