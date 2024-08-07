Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış - Son Dakika
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Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış

Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı iple boğan Fırat Yıldızhan ile cesedi birlikte gömdüğü kardeşi Yağız Yıldızhan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılamalarına başlandı. Saliha'nın ailesinin avukatı Ahmet Erzi duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, ''Duruşmada Saliha Gizem'in ölümünden sonra tecavüze uğradığına dair adli tıp raporunun dava dosyasına girdiğini söyledi.

07.08.2024 01:10
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı iple boğup gömen adam ile ona yardım eden kardeşinin yargılanmasına başlanırken, cinayetle ilgili kan donduran bir detay ortaya çıktı. Saliha Gizem Yıldızhan'ın avukatı, kadının öldürüldükten sonra tecavüze uğradığına dair adli tıp raporunun dava dosyasına girdiğini söyledi.

İPLE BOĞUP GÖMDÜ

Olay, 16 Şubat'ta, Biga ilçesinde meydana geldi. Fırat Yıldızhan (32) bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın (30) Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi. Konuşmak istediğini söyleyen Yıldızhan, Saliha Gizem'i otomobille alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı. İkili arasında otomobilde tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu. Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga'da Çavuşköy mevkisinde, hafriyat alanına gömdü.

SUÇUNU İTİRAF EDİP, CESEDİ GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Saliha Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki'de otomobile binip, Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Yıldızhan, ifadesinde cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede inceleme yapan ve 18 Şubat'ta Saliha Gizem'in cansız bedenine ulaşan polis, Fırat Yıldızhan'ın yanı sıra kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da (20) gözaltına aldı. Yıldızhan'ın cenazesi otopsi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, tutuklandı.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİNİ İSTEDİ

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının ardından Fırat Yıldızhan hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı öldürme', Yağız Yıldızhan hakkında ise 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan ile Yağız Yıldızhan ve öldürülen Saliha Gizem Yıldızhan yakınları katıldı.

"ARABADAN İNDİRİP SU ÇUKURUNUN İÇİNE KOYDUM"

Fırat Yıldızhan, duruşmadaki savunmasında, "Saliha ile aramız hep açıktı, sürekli tartışıyorduk. Bunun sonucunda ayrı yaşamaya başladık. Ayrı olmamıza rağmen kavgalar devam ediyordu. Kardeşimle birlikte evinin önüne gittik. Saliha evden inerek, arabaya bindi, yanıma oturdu. Gergin bir şekilde tartışmaya başladık. Sinirlendikten sonra birbirimize hakaret etmeye başladık. Bir süre sonra sinirlenince önce boynuna yapıştım. Daha sonra arabanın sol cebinde bulunan ipi alıp boynuna dolayarak, sıkmaya başladım. Çok kısa sürede Saliha'nın öldüğünü fark ettim. Ne yapacağımı bilemedim. Biga'ya doğru yola çıktık. Biga'da gezerken su çukurlarını gördük. Saliha'yı arabadan indirip su çukurunun içine koydum. Çevrede bulduğum kürekle, Saliha'nın üzerine toprak atıp, kapattık. Daha sonra eve gittik, olayı aileme anlattım" dedi.

Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kardeşi İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor

"ÜZERİNE SADECE 1 DEFA TOPRAK ATTIM"

Diğer sanık Yağız Yıldızhan ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Olay sonrasında Biga ilçesine bağlı Çavuşköy'de kazılmış bir çukur bulduk. Derinliği yaklaşık 1 metre kadardı. Ağabeyim yengemi sürükleyerek arabadan indirdi ve çukura bıraktı. Ben üzerine sadece 1 defa toprak attım. Olayın ardından kolluk kuvvetleriyle birlikte yengemi bıraktığımız yere giderek, küreklerin yerini gösterdim. Ancak suç aleti ipi bulamadık" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların dinlenmesinin ardından sanıklar Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

'ÖLÜMÜNDEN SONRA TECAVÜZE UĞRADIĞINA DAİR RAPORDA DOSYADA ARASINDA YER ALDI'

Duruşma çıkışında açıklama yapan, öldürülen Saliha Gizem Yıldızhan'ın ailesinin avukatı Ahmet Erzi şunları söyledi: "Saliha Gizem, boşanmak üzere olduğu Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan tarafından öldürülmüştü. İlk duruşması bugün yapıldı. Yapılan duruşmada, maktulün ölümünden sonra tecavüze uğradığına dair adli tıp raporu da dosya arasında yer aldı. Fırat Yıldızhan ve Yağız Yıldızhan'ın ilk eylemi bu değil, aynı zamanda bir önceki eşlerine de bu şekilde tehdit ve hakaretlerde bulunuyorlar.

Son kurban maalesef Saliha Gizem oldu. Yanlarında getirdikleri balya ipiyle boğazından dolayarak iştirak halinde Yağız'la bu eylemi gerçekleştirdiler. Alınan savunmaları yine her zaman kadın cinayetleri dosyasından gördüğümüz üzere bir namus cinayetine büründürmeye çalışma şeklinde bir gerekçe uydurmaya çalıştılar. Lakin bunu da yapamadılar. Hiçbir şekilde öne sürecekleri bir, namusa yönelik hiçbir eylemleri sergileyemediler. Duruşma bir ay sonrasına ertelendi.

5 Eylül'de ikinci duruşması olacak. Her ne kadar eşini iple boğan Fırat Yıldızhan adli dengesinin yerinde olmadığına yönelik savunma yapsa da duruşma salonunda sorulan sorulara makul cevaplar vermesinden dolayı bu savunması da gerçek dışı olarak kayıtlara geçti. Duruşma yaklaşık 3 saat sürdü. Duruşmada her iki sanığın da ortak bir iradeyle maktulü öldürdükleri, öldürdükten sonra cesedi ilçe ilçe gezdirip, gömmek için yer aradıkları ortaya çıktı. Süreci yakından takip edeceğiz. En ağır cezayı almaları için mücadelemizi vereceğiz. Aileye de başsağlığı diliyorum."

Çanakkale, Biga, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış - Son Dakika

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