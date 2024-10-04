Böyle hırsızlık görülmedi! Yemek pişirip çamaşırları astı

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36 yaşındaki Damian Wojnilowicz, bir kadının evine girerek çamaşırlarını astı, alışverişini yerleştirdi ve mutfakta yemek yaptı. Kadın, işten eve döndüğünde bahçedeki eşyaların yerinin değiştirilmiş olduğunu fark etti. Geri dönüşüm kutusu boşaltılmış, hatta kuş yemlikleri bile doldurulmuştu.

"ENDİŞELENME, MUTLU OL, YEMEK YE"

Evde ise daha da şaşırtıcı detaylar vardı. Dolaptan çıkarılan malzemelerle bir yemek hazırlanmış, alışveriş torbasındaki ürünler buzdolabına yerleştirilmişti. Eski mutfak eşyaları çöpe atılmış, yerine yenileri konulmuştu. Diş fırçalarının başlıkları değiştirilmiş, oturma odasında ise bir kase dolusu şeker bulunmuştu. Hırsızın, "Endişelenme, mutlu ol, yemek ye" yazılı bir not bıraktığı da belirtildi.