Böyle hırsızlık görülmedi! Yemek pişirip çamaşırları astı - Son Dakika
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Böyle hırsızlık görülmedi! Yemek pişirip çamaşırları astı

Böyle hırsızlık görülmedi! Yemek pişirip çamaşırları astı

Galler'de evlere girerek hırsızlık yapan 36 yaşındaki Damian Wojnilowicz, yaptığı şeyle şaşırttı. Bir kadının evine giren Wojnilowicz, yemek pişirip çamaşırları da astı. Bir de ev sahibine not bıraktı

04.10.2024 09:07
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36 yaşındaki Damian Wojnilowicz, bir kadının evine girerek çamaşırlarını astı, alışverişini yerleştirdi ve mutfakta yemek yaptı. Kadın, işten eve döndüğünde bahçedeki eşyaların yerinin değiştirilmiş olduğunu fark etti. Geri dönüşüm kutusu boşaltılmış, hatta kuş yemlikleri bile doldurulmuştu.

"ENDİŞELENME, MUTLU OL, YEMEK YE"

Evde ise daha da şaşırtıcı detaylar vardı. Dolaptan çıkarılan malzemelerle bir yemek hazırlanmış, alışveriş torbasındaki ürünler buzdolabına yerleştirilmişti. Eski mutfak eşyaları çöpe atılmış, yerine yenileri konulmuştu. Diş fırçalarının başlıkları değiştirilmiş, oturma odasında ise bir kase dolusu şeker bulunmuştu. Hırsızın, "Endişelenme, mutlu ol, yemek ye" yazılı bir not bıraktığı da belirtildi.

Alışveriş, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Galler, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Böyle hırsızlık görülmedi! Yemek pişirip çamaşırları astı - Son Dakika

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