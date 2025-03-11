Böyle komşu düşman başına! Evin çatısındaki kiremitleri söktü
İngiltere'de 7 yıl önce yaşadıkları bahçe çiti tartışması nedeniyle kavgalı olan komşular bir kez daha karşı karşıya geldi. Komşu çiftin evinin çatısına tırmanan 57 yaşındaki Mark Coates elindeki çekiçle kiremitleri sökerek aşağı fırlattı. Görüntüler infial yaratırken ihbar sonrası gözaltına alınan Coates tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
11.03.2025 10:24:39. #7.12#
SON DAKİKA: Böyle komşu düşman başına! Evin çatısındaki kiremitleri söktü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?