Bozüyük'te kıraathanelere giden polis sahte para konusunda broşür dağıttı - Son Dakika
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Bozüyük'te kıraathanelere giden polis sahte para konusunda broşür dağıttı

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Bozüyük\'te kıraathanelere giden polis sahte para konusunda broşür dağıttı
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Bozüyük'te Toplum Destekli Polislik ekipleri kıraathanelerde vatandaşlara sahte para, evden hırsızlık ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgi verdi. Ekipler broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılığa karşı dikkatli olunmasını istedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sahte para uyarısı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren kıraathaneler ziyaret edilerek vatandaşlara sahte para kullanımı ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi. Çalışma kapsamında evden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek önlemler, dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında da bilgilendirme yapıldı.

Polis ekipleri, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini anlattı.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkHırsızlık3. SayfaGüvenlikEkonomiGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük'te kıraathanelere giden polis sahte para konusunda broşür dağıttı - Son Dakika
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