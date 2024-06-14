Brezilya'da annesi ile yürüyen bir çocuğa saldıran kadın, başka bir kişi tarafından darp edildi - Son Dakika
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Brezilya'da annesi ile yürüyen bir çocuğa saldıran kadın, başka bir kişi tarafından darp edildi

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Brezilya'da annesi ile yürüyen bir çocuğa saldıran kadın, olaya tanık olan bir adam tarafından dövüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının aniden çocuğa yumruk attığı ve annenin korkmuş bir şekilde çocuğu geri çektiği görülüyor. Olaya tanık olan bir adam, saldırgan kadına doğru koşarak onu karın bölgesinden tekmeliyor. Sosyal medya kullanıcıları, savunmasız anne ve çocuğa yardım eden adamı destekledi.

14.06.2024 09:47
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Brezilya'da bir kadın, annesi ile beraber yürüyen bir çocuğa yumruk attı. Olayı gören bir kişi kadını feci şekilde dövdü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Brezilya'da bir annenin kızıyla kaldırımda yürüdüğü sırada, saldırganın onlara doğru yaklaştığı görülüyor. Kadın aniden kolunu uzatarak, gündüz vakti karşılaştıkları sırada kızı yüzünden tokatlıyor. Anne, kızının korkmuş bir şekilde onu geri çekmesine rağmen, kadın tekrar saldırmaya başlıyor.

Bu sırada olaya tanık olan bir adam, tereddüt etmeden saldırgan kadına doğru koşarak onu karın bölgesinden tekmeliyor. Kadın hemen yere düşüyor ve adam onu üç kez daha tekmelemeye çalışıyor, ancak sadece bir kez isabet ettiriyor. Kadın daha sonra adama çıkışıyor ve ona da saldırmaya hazır göründüğü sırada, başka bir kadın görgü tanığı müdahale ediyor. Çevredeki diğer insanlar ise saldırıya uğrayan anne ve kızının yanına giderek iyi olup olmadıklarını kontrol ediyor.

Sosyal medya kullanıcıları, savunmasız anne ve çocuğa yardım eden adamı destekledi. Bir kişi, "Bu uygun bir tepkiydi," dedi. Başka biri ise, "Hak ettiğini aldı," diye ekledi. Bir kişi de adamın tepkisinin daha sert olması gerektiğini iddia etti ve "Eğer bana sorarsanız yeterli değildi," dedi.

Brezilya'da annesi ile yürüyen bir çocuğa saldıran kadın, başka bir kişi tarafından darp edildi
Brezilya'da annesi ile yürüyen bir çocuğa saldıran kadın, başka bir kişi tarafından darp edildi
Brezilya'da annesi ile yürüyen bir çocuğa saldıran kadın, başka bir kişi tarafından darp edildi
Brezilya'da annesi ile yürüyen bir çocuğa saldıran kadın, başka bir kişi tarafından darp edildi
Brezilya\'da annesi ile yürüyen bir çocuğa saldıran kadın, başka bir kişi tarafından darp edildi

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Son Dakika 3.Sayfa Brezilya'da annesi ile yürüyen bir çocuğa saldıran kadın, başka bir kişi tarafından darp edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da annesi ile yürüyen bir çocuğa saldıran kadın, başka bir kişi tarafından darp edildi - Son Dakika
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