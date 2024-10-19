Cani kadın, kayınvalidesini öldürdü, bebeğini camdan attı - Son Dakika
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3.Sayfa

Cani kadın, kayınvalidesini öldürdü, bebeğini camdan attı

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Brezilya'da yaşanan dehşet verici olayda, cinnet getiren bir kadın önce kayınvalidesini öldürdü ardından kendi çocuğunu camdan aşağı attı. Komşular, çığlık çığlığa bu şoke edici olaya tepki verirken kadın, serinkanlılığını korudu. Korkunç olay, cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

19.10.2024 18:14
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Brezilya'da kan donduran bir olay gerçekleşti. Cinnet getiren bir kadın önce kayınvalidesini öldürüp yerde sürükledi. Ardından kendi çocuğunu 22. Kattan aşağı gözünü bile kırpmadan attı. Komşular çığlık atarak şok geçirirken o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Cani kadın, kayınvalidesini öldürdü, bebeğini camdan attı!
Cani kadın, kayınvalidesini öldürdü, bebeğini camdan attı

Brezilya, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cani kadın, kayınvalidesini öldürdü, bebeğini camdan attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Hasanmustafa Kaya:
    allahım böyle bi dünyada yaşamak istemiyorum artık 63 1 Yanıtla
    İbrahim Binici:
    Zorla mı oksijen aldırıyorlar ? 0 2
    Hasanmustafa Kaya:
    ibrahim binici napıyım gidiyim bendemi canıma kıyıyım 0 0
    Uvys Bdr:
    bende 0 0
  • Mehmet Özgün:
    YANİ GERÇEKTEN TÜRKİYEDE Kİ YETMİYOR GİBİ BİR DE BAŞKA ÜLKEDE OLAN BU TÜR HABERLERİ GÜNDEM YAPIP CAHİLİ CESARETLENDİRİYORSUNUZ. YAPMAYIN BUNU 58 3 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    Bunlar büyük elametler kıyamet çok yaklaştı çok 54 2 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Hep Tayyip’in yüzünden. Şuna bak Brezilya bile ne hale geldi?? 13 26 Yanıtla
  • Tekin Karakoç:
    Ne oluyor bu insanlara, insanca yaşamak çok mu zor 32 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Brezilya'da aynı bizim gibi aşırı sorunlu bir ülke... 22 1 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    TAYYİP YAPTIRMIŞTIR BUNU GARANTİ DİYEYİM DE. BAZILARI SEVİNÇTEN KIÇINA KINA YAKARLAR BELKİ. 13 5 Yanıtla
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