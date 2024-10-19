Cani kadın, kayınvalidesini öldürdü, bebeğini camdan attı!

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Brezilya'da kan donduran bir olay gerçekleşti. Cinnet getiren bir kadın önce kayınvalidesini öldürüp yerde sürükledi. Ardından kendi çocuğunu 22. Kattan aşağı gözünü bile kırpmadan attı. Komşular çığlık atarak şok geçirirken o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.