Brezilya'da kan donduran bir olay gerçekleşti. Cinnet getiren bir kadın önce kayınvalidesini öldürüp yerde sürükledi. Ardından kendi çocuğunu 22. Kattan aşağı gözünü bile kırpmadan attı. Komşular çığlık atarak şok geçirirken o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Cani kadın, kayınvalidesini öldürdü, bebeğini camdan attı - Son Dakika
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