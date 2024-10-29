Brezilya'nın en ünlü 2 fenomeni, yat partisi sırasında selfie çekmek isterken denize düşüp boğuldu - Son Dakika
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Brezilya'nın en ünlü 2 fenomeni, yat partisi sırasında selfie çekmek isterken denize düşüp boğuldu

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Brezilya'da, selfi çekmelerini ve bronzlaşmalarını engelleyeceği gerekçesiyle can yeleği giymeyi reddeden iki sosyal medya fenomeni yaşamını yitirdi. Şeytan'ın Boğazı bölgesinde, aşırı kalabalık bir teknenin dev bir dalgaya yakalanması sonucu meydana gelen olayda, 37 yaşındaki Aline Tamara ve 27 yaşındaki Beatriz Tavares hayatını kaybetti. Polis, olayın önlenebilir bir ihmal mi yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor.

29.10.2024 14:26  Güncelleme: 14:43
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Brezilya'da meydana gelen trajik olayda, selfi çekmelerini ve bronzlaşmalarını engelleyeceği gerekçesiyle can yeleği giymeyi reddeden iki sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti. Şeytan'ın Boğazı olarak bilinen bölgede gerçekleşen olay, aşırı kalabalık teknenin dev bir dalgaya yakalanması sonucu meydana geldi.

37 yaşındaki Aline Tamara ve 27 yaşındaki Beatriz Tavares'in de aralarında bulunduğu grup, 29 Eylül'de lüks bir yatta parti düzenlemişti. Parti sonrası kıyıya dönüş için iki gruba ayrılan fenomenlerden biri olan kaptan, 5 kişilik teknesine 6 yolcu almak zorunda kaldığını belirtti.

Sao Vincente polis komiseri Marcos Alexandre Alfino'nun açıklamasına göre, fenomenler fotoğraf çekimi ve bronzlaşmalarını etkileyeceği düşüncesiyle can yeleği takmayı reddetmişti. Aşırı yüklü tekne büyük bir dalgaya yakalanınca battı.

Olayda bir çocuk annesi ve yüzme bilmeyen Aline ile manken Beatriz hayatını kaybetti. Beatriz'in cansız bedeni denizde bulunurken, Aline'nin cesedine bir hafta sonra Itaquitanduva Plajı'nda ulaşıldı.

Kurtulanlardan Vanessa, "Suda kimse kimseyi göremiyordu. Hayatta kalmak için can yeleğiyle kayalara tutundum" derken, diğer kurtulan Camila, "Çok güçlü dalgalar vardı. Yüzme bilmiyorduk. Çok su yuttum ve ayağımı yaraladım. Son çare olarak kendimizi kayalara attık" diye konuştu.

Polis, ölümlerin önlenebilir bir ihmal mi yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor. Acı olay öncesi Aline'nin teknede bikinili son fotoğraflarını paylaştığı, Beatriz'in ise çocukluğundan beri modellik yaptığı öğrenildi.

Brezilya'nın en ünlü 2 fenomeni, yat partisi sırasında selfie çekmek isterken denize düşüp boğuldu
Brezilya'nın en ünlü 2 fenomeni, yat partisi sırasında selfie çekmek isterken denize düşüp boğuldu
Brezilya'nın en ünlü 2 fenomeni, yat partisi sırasında selfie çekmek isterken denize düşüp boğuldu
Brezilya'nın en ünlü 2 fenomeni, yat partisi sırasında selfie çekmek isterken denize düşüp boğuldu
Brezilya\'nın en ünlü 2 fenomeni, yat partisi sırasında selfie çekmek isterken denize düşüp boğuldu

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Son Dakika 3.Sayfa Brezilya'nın en ünlü 2 fenomeni, yat partisi sırasında selfie çekmek isterken denize düşüp boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ali Kublay:
    İyi olmuş Brezilya iki gereksizden kurtulmus 49 37 Yanıtla
  • Zafer El:
    yazık hava yastıkları kurtarmamış mı ateşleri bol olsun ilelebet 42 35 Yanıtla
  • Murat Sert:
    oh 2 gereksiz gitti dünyadan 33 32 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Çürüttüler kimse faydalanamayacak yazık olmuş 16 27 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    O ye fantastik baby 11 17 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    doğal seçilim.. 8 10 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Millet iyi olmuş diyor yayınlıyor sunuz!.. Bu kötü köpekleri eleştirdiğimiz yorumları yayınlamıyor sunuz.. Allah sizi de ıslah etsin inşallah Moderatör 14 2 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    başka fotoğrafları varmı acaba. 1 9 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Brezilya da mafya işini taktiksel yapıyor. Planlı programlı hareket ediyor. 7 3 Yanıtla
  • Taha Sekban:
    yandı makinalar 3 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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