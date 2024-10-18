Bu garip \'gelenek\' yüzünden damadın gecesi zehir oldu

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Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş

Fetullah Gülen ve Duran Kalkan için ödül 2 katına çıkarıldı

Okul kantini ve yemekhaneleri için adım atıldı

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Bulun bu alçağı

Nişan töreni sırasında 'gelenek' adı altında hazırlanan kahve karışımı, damadın kusmasına neden oldu. Söz- nişan törenlerinde sık sık uygulanan 'Tuzlu kahve' geleneğini farklı şekilde uygulamaya çalışan bir gelin, kahvenin içine doldurduğu karışımlarla damada zor anlar yaşattı. Görüntü sosyal medyada viral olurken birçok kullanıcı bu geleneğe tepki gösterdi.