Bu garip 'gelenek' yüzünden damadın gecesi zehir oldu - Son Dakika
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Bu garip 'gelenek' yüzünden damadın gecesi zehir oldu

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Bir nişanda 'gelenek' adı altında kahveye konulan karışım, damadın kusmasına neden oldu. Gelin kendini tutamayıp bu duruma gülerken damadın zor anları misafirlerin kameralarına yansıdı.

18.10.2024 14:35
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Nişan töreni sırasında 'gelenek' adı altında hazırlanan kahve karışımı, damadın kusmasına neden oldu. Söz- nişan törenlerinde sık sık uygulanan 'Tuzlu kahve' geleneğini farklı şekilde uygulamaya çalışan bir gelin, kahvenin içine doldurduğu karışımlarla damada zor anlar yaşattı. Görüntü sosyal medyada viral olurken birçok kullanıcı bu geleneğe tepki gösterdi.

Bu garip 'gelenek' yüzünden damadın gecesi zehir oldu
Bu garip \'gelenek\' yüzünden damadın gecesi zehir oldu

3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bu garip 'gelenek' yüzünden damadın gecesi zehir oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Sofia Willim:
    Ne boş işler 213 4 Yanıtla
  • Ender Koçak:
    Osmanlı döneminde kahve tuzlu gelirse o iş olmaz demek... anlamına geliyor imiş.. Bizim kızlarda sonradan görme dinden dönme gibi abartıp duruyor bu olayı 198 9 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Köylü bunlar geri kalmazlar 86 60 Yanıtla
    fatih topaktaş:
    sen şehirli oldunda ne oldu adam olamamışsın 5 0
    Engin Tutum:
    Köylerde hic boyle bi gelenek oldugunu hatirlamiyorum ben,köylülerle sorununuz nedir acaba 5 0
    Ali E:
    köylü derken köylü olmak senin gibi kendini bilmez olmaktan iyidir 4 0
    Osman Yılmaz:
    Sen uzaylimisn 3 0
  • deyvani10 :
    ben olsam o kızla evlenmem 86 2 Yanıtla
  • Ali Atkoşan:
    Aslan sütü koysaydınız fakirim bari kusmazdı hem kafayı bulur hemde sizlere güzel gece yaşatır dı bol bol gülerdiniz 44 17 Yanıtla
  • Gamak gs:
    cok sacma ..ben oyle yapmamistm zaten.yapanda bence cocuk kafasi 54 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bu garip 'gelenek' yüzünden damadın gecesi zehir oldu - Son Dakika
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