Bu görüntülere anlam verilemiyor! 'Cin çıkarma' seansına tepki yağdı - Son Dakika
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Bu görüntülere anlam verilemiyor! 'Cin çıkarma' seansına tepki yağdı

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Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kendisini 'cin çıkarma' seansları yapan bir kişi olarak tanıtan bir şahsın yönlendirmesiyle kadının tuhaf hareketler sergilediği görüldü. Kadının yatakta kendini oradan oraya attığı görüntüler, infial yarattı.

19.10.2024 17:13  Güncelleme: 17:20
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Cin çıkartma seansları yaptığını iddia eden bir şahsın tuhaf görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Doktorun yönlendirmeleri üzerine kadının yaptığı hareketler, odanın içinde bulunan diğer kişiler tarafından kayda alındı. Kayıtlarda, kadının oda içindeki yatakta kendini oradan oraya attığı, kendisini durdurmak isteyen asistanlara direndiği ve ayaklarını oldukça sert biçimde yattığı yere vurduğu görülüyor. Sözde 'cin çıkarma seansı'na ait görüntüler, sosyal medyada kullanıcıların eleştirisine maruz kaldı.

Bu görüntülere anlam verilemiyor! \'Cin çıkarma\' seansına tepki yağdı

Sosyal Medya, 3-sayfa, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bu görüntülere anlam verilemiyor! 'Cin çıkarma' seansına tepki yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Eski Tüfek.:
    Din iş'inde iyi para var...tarih boyunca da böyle olmuştur...... 56 13 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Girdiğine pişman olmuştur 53 3 Yanıtla
    Jack Daniels:
    Sen Mert akçayın kardeşi misin 0 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    Aslında ilişkiye girince daha çabuk çıkar. 42 13 Yanıtla
  • Ne Pa:
    Kafayi yemisler iyice sacmaladilar 47 5 Yanıtla
  • Jesus Yıldız:
    Çıkmış mı bari 41 0 Yanıtla
  • Bu Kim:
    daha çok girmeye benziyor 35 4 Yanıtla
  • Osman Turan:
    git bi bak git bi bak çıkmış mı. 24 3 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Abi Cin değilde sankim içine baskabirsey kaçmış gibi 18 7 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    ALLAH beee millet delirdi koronodan SONRA ?????? 11 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bu görüntülere anlam verilemiyor! 'Cin çıkarma' seansına tepki yağdı - Son Dakika
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