Bu kadarı \'Pes artık\' dedirtti, tasma takıp emirler yağdırdı

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Narin cinayetinde sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Bir kadın, boynuna tasma takıp gezdirdiği erkeği hizmetçisi yaptı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, kısa sürede viral oldu. İsmi açıklanmayan bir kadının kocasına tasma bağlayarak sokak sokak gezdirdiği görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. O anlar yorum yağmuruna tutuldu.

Görüntülerde kocasının boynuna tasma bağlayarak sokak sokak gezdiren kadın o anları kayda alı. O anlar yoldan geçenlerin de dikkatini çekti. Türkiye'de yaşanan olayda kadının zincir tasmalı adama ayakkabısını giydirttiği, "gel hadi" diyerek kafasını sevdiği görüldü.