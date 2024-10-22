Bu kadarı 'Pes artık' dedirtti, tasma takıp emirler yağdırdı - Son Dakika
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Bu kadarı 'Pes artık' dedirtti, tasma takıp emirler yağdırdı

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Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede viral oldu. İsmi açıklanmayan bir kadın, kocasının boynuna tasma takarak sokak sokak gezdirdi. Kadının, kocasını adeta bir hizmetçi gibi kullanarak bir de o anları cep telefonuyla kaydedip paylaştı.

22.10.2024 17:37  Güncelleme: 17:52
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Bir kadın, boynuna tasma takıp gezdirdiği erkeği hizmetçisi yaptı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, kısa sürede viral oldu. İsmi açıklanmayan bir kadının kocasına tasma bağlayarak sokak sokak gezdirdiği görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. O anlar yorum yağmuruna tutuldu.

Görüntülerde kocasının boynuna tasma bağlayarak sokak sokak gezdiren kadın o anları kayda alı. O anlar yoldan geçenlerin de dikkatini çekti. Türkiye'de yaşanan olayda kadının zincir tasmalı adama ayakkabısını giydirttiği, "gel hadi" diyerek kafasını sevdiği görüldü.

Bu kadarı \'Pes artık\' dedirtti, tasma takıp emirler yağdırdı

İnsan Hakları, Sosyal Medya, Türkiye, 3-sayfa, Toplum, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bu kadarı 'Pes artık' dedirtti, tasma takıp emirler yağdırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yunuss Bayern:
    Cehape zihniyeti 1 7 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    la bu kadınlara para için köle olanlardan her istediğini yaptırıyorlar genelde zengin adamlar gidiyormuş parayi alan da gene kadınlar miş YouTube da anlatıyor du o kişiler 0 0 Yanıtla
  • Fatih Fırat:
    Bunun gibiler yüzünden her türlü ananemiz ayaklar altında.Bu ne saçmalık böyle o adama yazıklar olsun. 0 0 Yanıtla
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