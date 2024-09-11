Bu kişi trafik polisi mi? Görüntüyü izleyen herkes Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketliyor - Son Dakika
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Bu kişi trafik polisi mi? Görüntüyü izleyen herkes Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketliyor

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Görüntülü konuşma uygulamasında bir trafik polisinin karşısındaki kadına uygunsuz hareketlerde bulunması büyük tepki çekti. Görüntüyü izleyenler Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek "Bu kişi gerçek polisse derhal görevden alın" çağrısında bulundu.

11.09.2024 12:43
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Trafik polisi üniforması giyen bir şahsın, görüntülü konuşma uygulamasında bir kadına karşı 'dilini çıkarıp göğsünü sıktığı' uygunsuz davranışları büyük tepki çekti.

"POLİSSE DERHAL GÖREVDEN ALIN"

Kısa sürede viral olan videoyu izleyenler Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek "Bu kişi gerçek polisse derhal görevden alın" çağrısında bulundu. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu kişi trafik polisi mi? Görüntüyü izleyen herkes Emniyet Genel Müdürlüğü\'nü etiketliyor

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Son Dakika 3.Sayfa Bu kişi trafik polisi mi? Görüntüyü izleyen herkes Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Veysi Karaman: cezayı diliylemi kesiyor :)) 24 2 Yanıtla
  • İhsan Göl: O formalar heryerde satılıyor emniyet olması imkansız bu aralar polis görünümlü insanlar sanalda çok var Türk polisi böyle bir duruma düşmez 16 4 Yanıtla
  • Mustafa Pls: Şerefli Türk Polisi bunu yapmaz bu polis değil 9 3 Yanıtla
  • Engin Kurban: Vay halimize 5 1 Yanıtla
  • Hakan Korkmaz: polis olamaz ilkokul 2 den terk gibi duruyor... 1 0 Yanıtla
  • Nazım Bahçe: Eğer polis ise derhal meslekten atılsın kara bir leke İnşallah değildir 0 0 Yanıtla

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