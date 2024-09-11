Trafik polisi üniforması giyen bir şahsın, görüntülü konuşma uygulamasında bir kadına karşı 'dilini çıkarıp göğsünü sıktığı' uygunsuz davranışları büyük tepki çekti.
Kısa sürede viral olan videoyu izleyenler Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek "Bu kişi gerçek polisse derhal görevden alın" çağrısında bulundu. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bu kişi trafik polisi mi? Görüntüyü izleyen herkes Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketliyor - Son Dakika
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