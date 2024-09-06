Bu magandayı yakalayın! Yaşlı adama yavaş yürüyor diye kafa atıp kayıplara karıştı

3.Sayfa

İngiltere\'de kumasıyla video çeken kadın gündem oldu!

Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

Çektiği video ile isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar

Aç ayı restoranın bahçesine girip masadaki şekerleri yedi

Kayıp Narin\'le ilgili kahreden gelişme

Çok fazla alkol aldığı için cinsel organı tamamen kesildi

İsrailli rakibiyle değil de kendi ayakkabısıyla tokalaştı

Kritik saat 15.15! Ekipler ikiye ayrıldı, sosyal medya için düğmeye basıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşlı bir adam, yolun karşısına geçerken yavaş yürüdüğü iddiasıyla dövüldü.

ARDINA BİLE BAKMADAN ARABASINA BİNDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde aracından inen trafik magandası kaldırımdaki yaşlı adamın önünde durdu ve kısa bir süre tepkisini dile getirdi. Ardından bir anda yaşlı adama kafa atıp ardına bakmadan arabasına bindi.

"YAKALAYIN BU SALDIRGANI"

Saldırıya uğrayan kişi, kafa darbesinin etkisiyle yere düştü. Zorlanarak ayağa kalkan yaşlı adamın sendelediği görüldü. Olay, bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırıya ait görüntülerin sosyal medyada yayınlamasıyla saldırganın bir an önce yakalanması için çağrılar yapıldı.