Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşlı bir adam, yolun karşısına geçerken yavaş yürüdüğü iddiasıyla dövüldü.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde aracından inen trafik magandası kaldırımdaki yaşlı adamın önünde durdu ve kısa bir süre tepkisini dile getirdi. Ardından bir anda yaşlı adama kafa atıp ardına bakmadan arabasına bindi.
Saldırıya uğrayan kişi, kafa darbesinin etkisiyle yere düştü. Zorlanarak ayağa kalkan yaşlı adamın sendelediği görüldü. Olay, bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırıya ait görüntülerin sosyal medyada yayınlamasıyla saldırganın bir an önce yakalanması için çağrılar yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bu magandayı yakalayın! Yaşlı adama yavaş yürüyor diye kafa atıp kayıplara karıştı - Son Dakika
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