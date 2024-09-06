Bu magandayı yakalayın! Yaşlı adama yavaş yürüyor diye kafa atıp kayıplara karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bu magandayı yakalayın! Yaşlı adama yavaş yürüyor diye kafa atıp kayıplara karıştı

Geniş Video İzle

Ankara Mamak'ta bir sürücü, karşıdan karşıya geçerken yavaş yürüdüğü gerekçesiyle yaşlı adama kafa attı. Trafik magandası saldırının ardından arabasına binip uzaklaşırken, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler kısa sürede infiale neden oldu. Çok sayıda vatandaş saldırganın bir an önce yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

06.09.2024 10:40  Güncelleme: 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşlı bir adam, yolun karşısına geçerken yavaş yürüdüğü iddiasıyla dövüldü.

ARDINA BİLE BAKMADAN ARABASINA BİNDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde aracından inen trafik magandası kaldırımdaki yaşlı adamın önünde durdu ve kısa bir süre tepkisini dile getirdi. Ardından bir anda yaşlı adama kafa atıp ardına bakmadan arabasına bindi.

"YAKALAYIN BU SALDIRGANI"

Saldırıya uğrayan kişi, kafa darbesinin etkisiyle yere düştü. Zorlanarak ayağa kalkan yaşlı adamın sendelediği görüldü. Olay, bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırıya ait görüntülerin sosyal medyada yayınlamasıyla saldırganın bir an önce yakalanması için çağrılar yapıldı.

Bu magandayı yakalayın! Yaşlı adama yavaş yürüyor diye kafa atıp kayıplara karıştı

Cep Telefonu, 3-sayfa, trafik, Ankara, Mamak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bu magandayı yakalayın! Yaşlı adama yavaş yürüyor diye kafa atıp kayıplara karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • İsmail Aydemir: ülkenin adaleti çöktüğü için herkes kafasını vere takılıyor 84 4 Yanıtla
  • Bilal Çakmak: Adama anlatıyor adam anlamıyor. O da kafayı koyup gidiyor. O yayaya yol vermeseydin bunlar başına gelmezdi 2 80 Yanıtla
  • Oktay Duru: memleket müptezel bden gecilmiyor aynı şekilde buna bu kafa atan bulunur elbet 78 1 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN: Ne kadar tahammülsüz olmuşuz.Yazık büyüğe saygı küçüğe sevgi neslimiz tükeniyor... 55 1 Yanıtla
  • İsa Öz: videoyu çeken vatandaşım plakayı almıştır umarım 8 0 Yanıtla
  • Oktay Duru: yakanir elbet bu müptezel de 0 0 Yanıtla

00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 07:28:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bu magandayı yakalayın! Yaşlı adama yavaş yürüyor diye kafa atıp kayıplara karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement