Bu metrobüslere ne oluyor? Bir günde ikinci kaza: Yaralılar var

Murat Zor:

Bakım onarım ihalesi hangi dev solcuya verildiyse artık. ama egremboşşgaaan çalıyo. Bu arada emekliye 10 bin destek vardı ekmek süt bedavaydı her öğrenciye 400 tl vardı. yalanmıydı yani bu vaadler. ama egrem boşşgan çalışıyo