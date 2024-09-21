Bu metrobüslere ne oluyor? Bir günde ikinci kaza: Yaralılar var - Son Dakika
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Bu metrobüslere ne oluyor? Bir günde ikinci kaza: Yaralılar var

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İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında iki metrobüs çarpıştı. Trafik kazasında hafif yaralanan üç kişi hastaneye kaldırılırken aynı gün içinde sabah saatlerinde Avcılar'da meydana gelen kaza sonrası bu ikinci kaza, akıllarda soru işaretleri bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kazalar sonucunda trafik akışında ve metrobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını bildirdi.

21.09.2024 18:47  Güncelleme: 19:14
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İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında 2 metrobüsün kaza yapması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, D-100 kara yolundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağı Edirne istikametinde saat 17.22'de 2 metrobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışında ve metrobüs seferlerinde aksaklık yaşanmadığı ifade edildi.

Bu metrobüslere ne oluyor? Bir günde ikinci kaza: Yaralılar var

SABAH SAATLERİNDE 2 KİŞİ DAHA YARALANMIŞTI

Bu kaza akıllara sabah saatlerinde Avcılar'da meydana gelen metrobüs çarpışmasını getirdi. Avcılar'da bir metrobüsün önündeki başka metrobüse arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle seferler bir süre tek şerit üzerinden gerçekleştirilirken, aracın olay yerinden kaldırılması sonrası seferler normale döndü.

Bu metrobüslere ne oluyor? Bir günde ikinci kaza: Yaralılar var

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Son Dakika 3.Sayfa Bu metrobüslere ne oluyor? Bir günde ikinci kaza: Yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Zor:
    Bakım onarım ihalesi hangi dev solcuya verildiyse artık. ama egremboşşgaaan çalıyo. Bu arada emekliye 10 bin destek vardı ekmek süt bedavaydı her öğrenciye 400 tl vardı. yalanmıydı yani bu vaadler. ama egrem boşşgan çalışıyo 15 1 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Sahipsiz herşey, kontrol yok 12 4 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    HERŞEY ÇOK KÖTÜ OLDU. TATİLDEN GELMİYORKİ 11 2 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Herşey güzel oluyo asfasfasfasf 3 1 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    akp deyken belediye hiç kaza yoktu trafik olmazdı yağmur bile bereketiyle yağardı boşa gitmezdi başkan hep sahadaydı metrobüs bedava ydı güneş hiç batmazdı 2 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Acaba metrobüste uzmanlaşmış personel işten çıkarılıp, acemi sürücüler alınmışsa, inşallah öyle değildir. 3 0 Yanıtla
  • Yusuf Ali Yalçın:
    ne olucaksa, bunlara oy verenlere olsun. 1 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz:
    Fenerbahçe 0-2 Galatasaray Osimhen v Mertens 0 0 Yanıtla
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