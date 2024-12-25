Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın - Son Dakika
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Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın

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Doğum gününde eşine sözde şaka yapan bir şahsın, kameraya kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntü büyük tepki çekti. Sırf 3-5 beğeni almak için yapılanları izleyenler ''İzlerken utandım'' şeklinde yorumlar yaptı.

25.12.2024 15:17
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Son dönemlerde sosyal medyada yayınlanan tuhaf videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde doğum gününde eşine sözde şaka yapan bir şahıs var.

Getirdiği pastayı eşine üfleten şahıs, daha sonra eşinden pastanın tadına bakmasını istedi. Olacaklardan habersiz olan kadın, kocasının pastayı yüzüne yapıştırması ile neye uğradığını şaşırdı. Yaptığı şakanın komik olduğunu düşünüp 3-5 beğeni almak için sosyal medyadan paylaşan şahıs, büyük tepki çekti.

"O HALIYI ONA YALATIRDIM"

Videonun altına "Böyle bir koca ile değil ömür dakika durmam", "Dakikasında boşarım. Herkes haddini bilecek", "O halıyı ona yalatırdım, sonra görüntüleri avukata verirdim", "Yazık! Biz de asgari ücreti tartışıyoruz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın

Aile İçi Şiddet, 3-sayfa, Eğitim, Toplum, Yaşam, Aile, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bilal Yavuz:
    Bu ülkenin evlatlarının bu hale gelmesi ne kadar acı... 30 0 Yanıtla
  • deyvani10 :
    rezil 27 0 Yanıtla
  • Doki:
    Espiri yaptı inek buna gülmek gerek. 12 1 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    sabahtan beri öyle şeyler yazıp yazıp sildim ki en sonunda hiçbir şey yazmamaya karar verdim. 8 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    aile ve sosyal bakanlığı çocuğu bu aileden derhal almalılar belliki bunlar ruh hastası 7 0 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Vay koca eşşek.. hayvan eti yemiş ferhat eser 4 1 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    mallll 2 0 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    buraya yorum yapmak için yeni üye oldum. Yorumlarda dikkatimi çeken, bu ferhat eserden alıp veremediğiniz ne merak ettim. 0 0 Yanıtla
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