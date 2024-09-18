Türk Hava Yolları'nın Bodrum- İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk oldu. Uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasının ardından kabin memurları, Dilan Çıtak Dörter'den şikayetçi oldu.
Olayın yankıları sürerken Dilan Çıtak Dörter'in havalimanında polis memurunu tehdit ettiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde Dilan'ın polis memuruna "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum. Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?" dediği duyuluyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum - Son Dakika
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