Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum - Son Dakika
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3.Sayfa

Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum

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Uçakta kedisini pusetten çıkardığı için kendisini uyaran kabine memuruna saldıran Dilan Çıtak Dörter, hızını alamayarak "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum" diyerek polis memurunu da tehdit etti.

18.09.2024 09:51  Güncelleme: 09:58
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Türk Hava Yolları'nın Bodrum- İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk oldu. Uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasının ardından kabin memurları, Dilan Çıtak Dörter'den şikayetçi oldu.

POLİSİ DE TEHDİT ETTİ: YERLER SENİ KOÇUM

Olayın yankıları sürerken Dilan Çıtak Dörter'in havalimanında polis memurunu tehdit ettiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde Dilan'ın polis memuruna "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum. Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?" dediği duyuluyor.

Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum

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Son Dakika 3.Sayfa Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ali Öztürk:
    İnsanlara eğitiminden, kültüründen dolayı değilde, parasından ya da ününden dolayı toplumca saygı gösterirlirse, haketmeden saygı görenlerin yapacağı davranış işte budur... Bence pek şaşırtıcı bir sonıç değil... 566 3 Yanıtla
  • Yasin Dağlı:
    baban da kendine çok güveniyordu ama yerler işte adamı. 504 3 Yanıtla
  • Karakartal:
    Umarım gereği yapılır 491 3 Yanıtla
  • said örücü:
    abd polisi gibi olunmasın tabi ama bunları da susturacak kadar yetki olsun 366 2 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Her kim olursa olsun, Polisimize güvenlik güçlerimize tehdit vari ifade kullaniyorsa, mutlaka cezasını çekmeli.aksi taktirde başkasına örnek olur. 347 4 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    tamamen gereksiz bir aile 341 3 Yanıtla
  • Sait Mevlut:
    Peki bu millet polisine yapılanı unutur mu? 275 5 Yanıtla
  • Suat DIŞBUDAK:
    Bu ne terbiyesizlik birde sanatçı olacak, inşallah gereği yapılır. 262 2 Yanıtla
  • Hasan Kaya:
    sende haklısın adelet parayla ölçüldüğü sürece poliside yerler fakiride yerler mazlumuda yerler.. 249 0 Yanıtla
  • Yusuf Develi:
    Baban da öyle diyordu bir zamanlar 191 3 Yanıtla
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