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Bu rakamlar sürücüleri üzecek

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Yeni yılda uygulanacak vergilerde yeniden değerleme oranı ile uygulanacak harç tutarları yüzde 43,93 olarak belirlendi. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi, araç muayene ücreti, trafik cezaları ve ehliyet harçlarında yeni rakamlar belli oldu.

04.11.2024 13:46
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2025 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 olarak belirlendi. Böylece Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ehliyet harçları, araç muayene ücreti ve trafik cezaları bu orandan zamlanacak.

2025 EHLİYET HARÇLARI

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230

2025: 331

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL

2025: 1.425 TL

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

2024 en düşük MTV - 3.359 TL

2025 en düşük MTV - 4.834 TL

TRAFİK CEZALARI

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

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