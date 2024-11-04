2025 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 olarak belirlendi. Böylece Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ehliyet harçları, araç muayene ücreti ve trafik cezaları bu orandan zamlanacak.
2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.
2024: 230
2025: 331
2024: 990 TL
2025: 1.425 TL
2024 en düşük MTV - 3.359 TL
2025 en düşük MTV - 4.834 TL
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
2024: 691 TL
2025: 994 TL
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bu rakamlar sürücüleri üzecek - Son Dakika
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