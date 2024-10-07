Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli, bunun için yalvarmak zorunda mıyız

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Toplumsal duyarlılığı ile tanınan şarkıcı Hadise, 4 Ekim'de Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hadise, konserinde kadınların karşılaştığı tehditlere dikkat çekerek, "Bir kadın olarak korkuyorum" ifadelerini kullandı.

ARABAYA YÜRÜMEYE BİLE KORKUYORUZ

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ölümüne tepkiler devam ederken, Hadise de sesiyle bu trajik olayın altını çizdi. Konserinde, kadınların gündelik yaşamlarında hissettikleri tedirginliği dile getiren ünlü sanatçı, "Biz ne yaşıyoruz? Biz kadınlar rahatlıkla arabamıza yürüyemeyecek miyiz? Arabaya yürümek bile bizi korkutuyorsa, demek ki bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli. Biz bunun için yalvarmak zorunda mıyız?" diyerek, toplumda değişim ihtiyacına vurgu yaptı.