Büfe sahibi çocuğu darbetti, annesini ise çirkin hareketlerle taciz etti

İstanbul'un olaylarıyla sürekligündeme gelen ilçesi Esenyurt'ta çirkin bir gelişme daha yaşandı. Bir büfe sahibi, mahallesindeki bir çocuğu darbetti. Dükkanına gelen çocuğun annesini ise hem sözlü hem de yaptığı el hareketleriyle taciz etti.
Mahallesindeki bir çocuğu iddiaya göre darbeden büfe sahibi, daha sonra çocuğun, durumu bildirmesiyle dükkanına gelen annesine de çirkin hareketler sergiledi.
Kendisine cinsel içerikli sözler ve hareketlerle karşılık veren büfe sahibinin videosunu kaydeden anne, sözde esnafın çirkin yüzünün ortaya çıkmasını sağladı. Büfe sahibinin sözlü ve fiziki tacizi polise ihbar edildi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin gözaltına almaya çalıştığı büfe sahibinin kaçmaya çalışırken yere düştüğü ve yerde kelepçelenerek karakola götürüldüğü de videoya yansıdı.
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