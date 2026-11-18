Dörtlülerini yakıp yol kenarında duran otomobile motosikletli kuryenin çarpmasıyla Giresun'da ölümcül bir trafik kazası yaşandı. Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

ARIZA YAPAN OTOMOBİL YOL KENARINDA DURDU

Kaza, Giresun'un Bulancak ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Giresun'dan Ordu istikametine doğru ilerleyen otomobil, seyir halindeyken arızalandı. Aracında meydana gelen arıza üzerine sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durdurdu. Sürücü, diğer araçların fark etmesi için dörtlü flaşörlerini yaktı. Otomobilin yol kenarında beklediği sırada aynı istikamette ilerleyen motosikletli kurye ile otomobil arasında çarpışma yaşandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

MOTOSİKLETLİ KURYE OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI

Giresun'dan Ordu yönüne ilerleyen motosikletli kurye Ali Aksu, yol kenarında duran otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen kazada iki sürücünün de yaralanması üzerine çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazanın hangi koşullarda meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Motosikletin hızı, sürücülerin kazadan hemen önceki hareketleri ve çarpışmaya etki eden diğer unsurlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ALİ AKSU HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücülere ilk müdahaleyi yaptı. Ardından motosikletli kurye Ali Aksu ile otomobil sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Ali Aksu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından inceleme başlatıldı.