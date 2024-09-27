Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul'un göbeğinde ürküten görüntüler - Son Dakika
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3.Sayfa

Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul'un göbeğinde ürküten görüntüler

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İstanbul Kartal'a bağlı Soğanlık semtindeki bir parkta, yaşı küçük çocuğun başka bir çocuğun boğazına bıçak dayayıp bisikletinin tekerleğini patlatmakla tehdit ettiği anlara ilişkin görüntü izleyenleri dehşete düşürdü.

27.09.2024 10:41  Güncelleme: 10:56
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Son dönemlerde artan şiddet olaylarının maalesef önüne geçilemiyor. İstanbul Kartal'a bağlı Soğanlık semtindeki çocuk parkında kaydedilen bir görüntü ise izleyenlere "Toplumumuz nereye gidiyor?" dedirtti.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Görüntülerde bir çocuğun başka bir çocuğun boğazına bıçak dayadığı ve bisikletinin tekerleğini patlatmakla tehdit ettiği görülüyor. Kısa sürede viral olan görüntünün altına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyen kullanıcılar "Eğitilmesi gereken potansiyel suçlular", "Bu milli güvenlik sorunu ne zaman bertaraf edilecek sayın Yerlikaya" şeklinde yorumlar yaptı.

Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul\'un göbeğinde ürküten görüntüler

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Son Dakika 3.Sayfa Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul'un göbeğinde ürküten görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • celal doğan:
    Ya şu kanunlar değişmedi sürece şiddet artar caydırıcılığı yok 252 2 Yanıtla
    serkan keskin:
    celal bunlar bebe daha 12 1 3 yasinda ne cezasi. anasinibabasini atsinlar 13 30
    Ali Riza Cevahir:
    kardeşim kanunun değişmesi değil bence uygulanması önemli adaletli hakim savcı gerekli bu ülkeye torpil ile biryere gelen değil adil düzende kabiliyet sahibi kişilerin işi ele alması lazım ama bu devri alem böyle kimse benim yoğurdum ekşi demiyor 41 0
    serkan ipek:
    hakimlerimiz mustafa kemalin askeri oldu davalara bakacak kimse kalmadi 1 0
  • serkan keskin:
    bu kadar kalitesiz kotu bi nesilden ne bekliyodunuz 182 5 Yanıtla
  • Cevdet Kapan:
    diyordu ya Z kuşağı 100.yılımıza da Şahlanacağız. al size Z kuşağı? 145 14 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Yeni nesil anneden babadan korkmuyor öğretmeninden korkmuyor polisten korkmuyor kalbinde en ufak acıma duygusu yok. Sevgi saygı yok Biz anne baba olarak bunlara sonsuz destek veriyoruz Hata yaptığımızı yatağa düştüğümüz zaman bir bardak su vermedikleri de anliyacagiz 151 2 Yanıtla
  • RagnarLothbrok:
    yapıyorsunuz kanlı dehşetli vahşetli fimler sonra toplum nereye gidiyor. haberler rezil. toplum rezil. rant uğruna reyting uğruna aldatmalı filmler çıkarın sonra bu oluyor şu oluyor. Devlet nerede kardeşim, bireysel silahlanma çok. daha yazarımda şafak operasyonu çekerler. 123 4 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    Normal şeyler kanun ve adaletin cezanın olmadığı yerde şaşılacak bir şey değil 109 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Saygı yok sevgi yok aile terbiyesi yok denecek kadar az cezalar caydırıcı değil herkes bana dokunmayan bin yaşasın diyor hal böyle olunca ortaya istenmeyen görüntüler çıkıyor malesef. 107 2 Yanıtla
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