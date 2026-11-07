Burdur Bucak'ta otomobil kanala düştü, ehliyetsiz sürücü dahil 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Burdur Bucak'ta otomobil kanala düştü, ehliyetsiz sürücü dahil 1'i ağır 2 yaralı

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Burdur Bucak\'ta otomobil kanala düştü, ehliyetsiz sürücü dahil 1\'i ağır 2 yaralı
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Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala düştü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu ve tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bucak ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed K. (24) idaresindeki 07 ZN 470 plakalı otomobil, Antalya-Burdur karayolu istikametinde ilerlediği sırada Belediye Kademe karşısına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kanala düştü. Kazada sürücü Muhammed K. ve araçta yolcu olarak bulunan Abbas K. (38) ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Muhammed K.'nin ehliyetinin olmadığı belirlenirken durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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