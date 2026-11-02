Burdur Kemer\'de traktörde çıkan yangında ev, depo ve 4 ton mazot zarar gördü

Burdur'un Kemer ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında bir ev, depo, traktör ve tarım aletleri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, tank içerisinde bulunan 4 ton mazot da yangında zarar gördü.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç.'ye ait evin yanında park halindeki traktörde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, traktörün çevresindeki tarım aletlerine, eve ve depo olarak kullanılan müştemilata sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev, müştemilat, traktör ve römork tamamen yanarken, tank içerisinde bulunan yaklaşık 4 ton mazot da zarar gördü. Yangın sonrası ev ve depo olarak kullanılan yapılar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.