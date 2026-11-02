Burdur Kemer'de traktörde çıkan yangında ev, depo ve 4 ton mazot zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Burdur Kemer'de traktörde çıkan yangında ev, depo ve 4 ton mazot zarar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Burdur Kemer\'de traktörde çıkan yangında ev, depo ve 4 ton mazot zarar gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Burdur Kemer\'de traktörde çıkan yangında ev, depo ve 4 ton mazot zarar gördü
Haber Videosu

Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde saat 05.30 sıralarında park halindeki bir traktörde yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürdü; ev, depo ve traktör kullanılamaz hale gelirken tanktaki 4 ton mazot da zarar gördü.

Burdur'un Kemer ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında bir ev, depo, traktör ve tarım aletleri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, tank içerisinde bulunan 4 ton mazot da yangında zarar gördü.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç.'ye ait evin yanında park halindeki traktörde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, traktörün çevresindeki tarım aletlerine, eve ve depo olarak kullanılan müştemilata sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev, müştemilat, traktör ve römork tamamen yanarken, tank içerisinde bulunan yaklaşık 4 ton mazot da zarar gördü. Yangın sonrası ev ve depo olarak kullanılan yapılar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA
Pınarbaşı3. SayfaİtfaiyeGüncelBurdurTarımKemerYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM’de şoke eden görüntü Tokat atan kadını yere serdi AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi
Bir dönem çok popülerdi Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti Bir dönem çok popülerdi! Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar 2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
Real Madrid’de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor Arda yine kasayı doldurdu Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu
Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu Gizli bölmeden servet çıktı Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı
Görüntü ABD’den değil İstanbul’dan Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan
Galatasaray’da kriz İşte küfürlü kavganın perde arkası Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
10:21
Fenerbahçe’ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
10:17
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
09:45
Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
09:40
Sahte kanser ilacı operasyonu 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
09:25
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
09:18
Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum
09:11
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı Altında işler değişti
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti
09:05
Galatasaray’da kriz İşte küfürlü kavganın perde arkası
Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
08:28
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
07:32
Bulgaristan’da tarihi seçim İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi
Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 10:35:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Burdur Kemer'de traktörde çıkan yangında ev, depo ve 4 ton mazot zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android