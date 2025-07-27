Bursa'da 3 ilçeyi tehdit eden yangında son durum! - Son Dakika
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Bursa'da 3 ilçeyi tehdit eden yangında son durum!

27.07.2025 07:33
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Bursa 3 ilçeyi tehdit eden orman yangınında 100 hektardan fazla alan zarar görürken, 485 hane ve 1765 kişi tahliye edildi. 3 ilçeyi saran alevler rüzgarın etkisini kaybetmesiyle büyük oranda yangının enerjisi düşürüldü. Ekipler rüzgarın alevleri yeniden tetikleme ihtimaline karşı teyakkuzda. Öte yandan yangından geriye griye dönüşmüş çam ağaçları kaldı.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayıp Osmangazi'deki Avdancık köyünü de tehdit eden orman yangınında dramın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır ve İğdir ile Osmangazi'nin Avdancık köyündeki çamla bezeli ormanlık alandan geriye kül yığınları kaldı. Yangının enerjisi, sabaha karşı rüzgarın etkisini azaltmasıyla büyük oranda düştü. Ancak bölgede zaman zaman alevlenmeler yaşanırken, rüzgarın yeniden alevleri tetiklemesi ihtimaline karşı, orman, itfaiye ve belediye ekipleri müteyakkız durumda.

3 İLÇEYİ ETKİLEYEN YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da 100 hektardan fazla alanı küle çeviren 3 köyde 485 hanedeki 1765 kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangın ekiplerin gece boyunca canlı başla mücadelesi sonrası büyük ölçüde söndürüldü. İğdir ve Narlıdere köylerinde İHA ekiplerinin kaydettiği dron görüntüleri çamla bezeli ormanlık alanın griye döndüğünü gösteriyor.

Bursa'da 3 ilçeyi tehdit eden yangında son durum!

BAKAN URALOĞLU: YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Türkiye'nin yüreğini yakan Bursa yangınıyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Yangının enerjisi düşürüldü. Tam kontrol altına alınmış diyemeyiz. Toplam 1800 kişi yangını söndürmek için sahada. Ankara-Bursa otoyolu açıldı. İnşallah bugün yangını kontrol altına alacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Bursa'da 3 ilçeyi tehdit eden yangında son durum!

GERİYE YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLER KALDI

Bin civarında kamu, belediye ve gönüllülerin katıldığı gece boyunca söndürme çalışmalarının ardından alevler bastırıldı. Söndürülen ormandan geriye ise tüten görüntü ve griye dönüşmüş çam ağaçları kaldı.

Bursa'da 3 ilçeyi tehdit eden yangında son durum!

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Gece boyunca Bursa'da kriz merkezinin başında çalışmaları yönlendiren Ulaştırma ve Altyapi Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun helikopterle bölgede inceleme yapacağı öğrenildi. Öte yandan gün içinde yeniden fırtına ve lodos ile tüten ormanların yanması ve başka noktalara sıçrama ihtimaline karşı da ekipler sürekli bölgede teyakkuz halinde bulunuyor.

Osmangazi ilçesine bağlı boşaltılan Avdancık köyünde de yangının yerleşime yönelmeden önünün kesildiği öğrenildi.

Bursa'da 3 ilçeyi tehdit eden yangında son durum!

ORHANELİ'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıkan orman yangını, 10 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının enerjisinin düşürüldüğü ve tehlike boyutunun bulunmadığı kaydedildi.

Bursa'da 3 ilçeyi tehdit eden yangında son durum!

480 HANELİ 3 MAHALLEDE 1765 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada Gürsu ilçesinin kırsal mahallelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında; 170 haneli Karahıdır Mahallesi'nden 708, 220 haneli İğdir Mahallesi'nden 600, yangının ilerlediği Osmangazi ilçesindeki 90 haneli Avdancık Mahallesi'nden ise 457 kişi olmak üzere, toplam 480 hanede bin 765 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada yangın söndürme çalışmalarının bin 163 personel ve 496 araç ile aralıksız sürdürüldüğü de kaydedildi.

OTOYOL YENİDEN AÇILDI

Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır ve İğdir mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı. Bursa Çevre Yolu'nun Gürsu bölümü trafiğe kapatılmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde otoyol tekrar ulaşıma açıldı.

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 3 ilçeyi tehdit eden yangında son durum! - Son Dakika

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