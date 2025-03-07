Çarşaf giyip ablasının evinden 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldı - Son Dakika
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Çarşaf giyip ablasının evinden 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldı

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Bursa'da evine 10 kilometre uzaklıktaki hastanenin mescidinde çarşaf giydikten sonra yedek anahtarla ablasının evine giren kadın 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı. 50 kamera görüntüsü incelenerek yakalanan şüpheli emniyette her şeyi itiraf etti.

07.03.2025 16:13  Güncelleme: 16:36
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de 28 Şubat saat 12.00 sıralarında akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Mahalledeki bir sitede ikamet eden Handan D. (55) alışveriş yapmak için ayrıldığı evine dönünce yatak odasında sakladığı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını görüp ihbarda bulundu.

HIRSIZ KARDEŞİ ÇIKTI

Evde inceleme yapan ekipler, 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. 50 ayrı noktadaki kamera görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Handan D.'nin kardeşi Behiye Ebru İ. olduğunu tespit etti. Tanınmamak için çarşaf giyerek yedek anahtarla ablasının evine geldiği belirlenen şüpheli, evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRMEK İÇİN HASTANENİN MESCİDİNİ KULLANMIŞ

Olay günü, ablasının evine 500 metre mesafedeki evinden çıkan şüphelinin, özel halk otobüsüne binip, 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi durağında indiği, hastanenin içindeki mescitte yanında getirdiği çarşafı giyip dışarı çıktığı, ardından yine özel halk otobüsüne binip, ablası Handan D.'nin evine gittiği öğrenildi. Ayakkabılıkta duran yedek anahtarla eve giren ve ablasının yatak odasında sakladığı 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını alan şüphelinin, anahtarı aldığı yere koyduktan sonra siteden çıkıp, otobüsle gittiği İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki mescitte üstünü değiştirip, yine otobüsle evine döndüğü tespit edildi. Şüphelinin kamera görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde, ablasının evinin olduğu siteye, çarşaf giyerek gelen şüphelinin, 15 dakika sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

Çarşaf giyip ablasının evinden 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldı

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden ve ziynet eşyalarını sakladığı yeri polise söyleyen şüpheli, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Evde bulunan altınlar ise Handan D.'ye teslim edildi.

Çarşaf giyip ablasının evinden 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldı

Hırsızlık, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, İnegöl, Bursa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çarşaf giyip ablasının evinden 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Szka788304:
    neden serbest bunun bir cezası olmalı bir yıl yatsaydı iceride 20 0 Yanıtla
  • Emre Sevinc:
    ülkenin Müslümanlıgı 8 10 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Kapalıdan korkacan. 1 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ablası şikayetçi olmadı ondan dolayı serbes 3 1 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Akraba akrabanın kurdudur derler 0 0 Yanıtla
  • Dünya Oyuncusu:
    Serbest mi bırakıldı? Vay arkadaş.. 0 0 Yanıtla
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