16 yaşındaki kıza gece boyu tecavüz edip erkek gibi giydiren sapıkların cezası belli oldu!

3.Sayfa

Bursa'da, sosyal medyada tanıştığı Firuz Naobi'nin evine giden 16 yaşındaki .T., Naobi ile 3 arkadaşının, defalarca cinsel istismarına uğradı. Mahallelinin tanımaması için erkek kıyafeti giydirilip, 200 lira verilerek evine gönderilen kızın şikayetiyle tutuklanan sanıkların yargılandığı davada karar çıktı. Naobi ile Samet Ali Nazeri'ye, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçunu 'zincirleme' işledikleri gerekçesiyle 40 yıl 6'şar ay, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak'tan 12 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca, DNA'larına rastlanmayan Sufi Pivani ile Naser Ahmed Azizi'ye ise 'Çocuğun cinsel istismarı'ndan 36'şar yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak'tan da 12'şer yıl hapis cezası verildi.

Kentte yaşayan E.T., sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu Firuz Naobi ile 2023 Kasım'da buluştu. E.T., gezip yemek yedikten sonra daveti üzerine Naobi'nin, Naser Ahmed Azizi, Samet Ali Nazeri ve Sufi Pivani ile birlikte kaldığı Kestel ilçesindeki evine gitti. Bu kişilerle bir süre sohbet eden E.T., iddiaya göre, uyumak için gittiği odada Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarına uğradı. E.T.'yi el ve ayaklarından tutup etkisiz hale getiren şüpheliler, kıza, defalarca cinsel istismarda bulundu. Şüphelilerin, "Yaşadıklarını anlatırsan sana daha kötüsünü yaparız" diyerek tanınmaması için erkek kıyafeti giydirip 200 lira vererek evine gönderdikleri E.T., yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

"KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİP ODAYA ÇEKİLDİM"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda tutuklu 4 sanık hakkında, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmada pedagog eşliğinde ifade veren E.T., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Geçtiğimiz ekim ayında sosyal medyada Firuz ile tanıştık. Kasım ayında buluşmaya karar verdik. O gün birlikte gezip yemek yedik. Daha sonra beni evine davet etti. Ben de gittim. Burada, bana hiç bahsetmediği 3 arkadaşı vardı. Aklımdan kötü bir şey geçmedi. Sohbet ettikten sonra kendimi kötü hissettiğim için odaya çekildim. Bu sırada içeri giren Firuz ve 3 arkadaşı, ellerimi ve kollarını bir anda tutup, beni yatağa uzattılar. Yalvarmama rağmen gece boyunca bana cinsel istismarda bulundular. En fazla istismarı erkek arkadaşım yaptı. Sabah ise beni tehdit edip bir miktar para vererek evlerinden gönderdiler. Onlardan şikayetçiyim."

200 LİRA TAKSİ PARASI...

Tutuklu sanıklardan Naser Ahmed Azizi, E.T. ile Firuz ve Samet isimli arkadaşlarının isteğiyle ilişkiye girdiğini söylerken, Firuz Naobi suçlamaları kabul etmeyip, gece boyunca evlerinde kalan E.T.'yi sabah gönderirken mahallelinin tanımaması için kendisine erkek kıyafeti giydirip taksi ücreti olarak 200 lira verdiğini belirtti.

Sufi Pivani'nin avukatı Münevver Bilir de "Müvekkilin DNA'sı olay yerinde bulunmayıp mağdurun beyanı haricinde cezalandırılmasına yol açacak bir delil bulunmamaktadır. Mağdur beyanları suç tarihini net olarak tespit etmeye elverişli olmayıp muhtemel suç tarihlerinde müvekkile ait baz istasyonu verileri kendisinin olay anında olay yerinde olmadığını göstermektedir. Mağdurun çeşitli mahkemelerdeki başka suçlar nedeniyle alınan beyanlarında iddia olunan cinsel istismar suçu tarihlerinde evde ailesiyle birlikte olduğu görülmektedir" dedi.

"İYİ HALİ HAKETTİKLERİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Karar aşamasına gelen yargılamaya devam edildi. Heyet, E.T. ile defalarca ilişkiye giren Naobi ile Nazeri'ye suçu 'zincirleme' olarak işledikleri için, 'Çocuğun cinsel istismarı'ndan 40 yıl 6'şar ay, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 52 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti. Heyet ayrıca, E.T. ile bir kez ilişkiye girdikleri iddia edilen ancak DNA'larına rastlanmayan Sufi Pivani ile Naser Ahmed Azizi'ye ise Yargıtay'ın, 'Cinsel istismar olaylarında, birisi yapar da diğeri de yanında olursa hem kendi eyleminden hem de yanında beklediği diğer kişinin eyleminden sorumlu olur' içtihadı gerekçesiyle, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 36'şar yıl hapis cezası verdi. Sanıklar, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. 4 sanığa 'zincirleme suç' kapsamında hapis cezaları veren mahkeme heyeti, "İyi hali hak ettiklerini düşünmüyoruz" diyerek verilen kararda herhangi bir indirim uygulamadı.