Bursa\'da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu

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Ferdi Tayfur için hastanenin önüne geldi! Herkes ona baktı

Bursa'da bir kadın eşini iddia bayide yakaladı. İddia oynadığı için eşine tepki gösteren kadın, eşini dövmeye başladı. Engel olmayan isteyenleri de hırpalayan kadın dışarıdaki motosikleti devirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar iddia bayinin güvenlik kameralarına yansırken; görüntüler sosyal medyada gündem oldu.