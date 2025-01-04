Bursa'da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Bursa'da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu

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Bursa'da bir kadın, bayide iddaa oynarken yakaladığı eşini dövdü. Bayideki diğer vatandaşları da hırpalayan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

04.01.2025 01:18
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Bursa'da bir kadın eşini iddia bayide yakaladı. İddia oynadığı için eşine tepki gösteren kadın, eşini dövmeye başladı. Engel olmayan isteyenleri de hırpalayan kadın dışarıdaki motosikleti devirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar iddia bayinin güvenlik kameralarına yansırken; görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bursa\'da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu

3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Yalçın:
    eline sağlık abla 11 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Hala bayide idda oynayan mı varmış?Bu çağda... 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bursa'da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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