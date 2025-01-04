Bursa'da bir kadın eşini iddia bayide yakaladı. İddia oynadığı için eşine tepki gösteren kadın, eşini dövmeye başladı. Engel olmayan isteyenleri de hırpalayan kadın dışarıdaki motosikleti devirdi.
O anlar iddia bayinin güvenlik kameralarına yansırken; görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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